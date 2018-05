DRK Hausen feiert Vatertagsfest

Am Donnerstag, 10. Mai, lädt die DRK-Ortsgruppe Hausen ob Verena ab 10 Uhr zum Vatertagsfest an die Verenahalle ein. Die Rotkreuzler und Jugendrotkreuzler verkaufen an Christi Himmelfahrt herzhafte Speisen wie zum Beispiel Steack-Wecken, Grillwürste und Käsewecken. Am Nachmittag bieten Sie Kaffee und Kuchen für Gäste und Wandergruppen an.

Das Deutsche Rote Kreuz in Hausen ob Verena ist bekannt für seine Sanitätsdienste, die es nicht nur im eigenen Ort, sondern auch in den Nachbargemeinden stellt. Alle Rotkreuz-Helfer in Hausen ob Verena sind zum Sanitäter ausgebildet und können über die Erste Hilfe hinaus bei Notfällen auf größeren Veranstaltungen helfen. Aber auch in der Zusammenarbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr werden die Helfer der DRK-Ortsgruppe Hausen ob Verena bei Bränden alarmiert, helfen den betroffenen Personen und sicheren die Feuerwehr Sanitätsdienstlich ab.

Aber auch in der Sozialarbeit hat sich in Hausen viel getan. Seit längerem treffen sich Frauen und Männer bei der Seniorengymnastikgruppe, aber auch die neuen Line-Dance Kurse in der Verenahalle werden gut angenommen. Seit Ende 2017 finden in Hausen ob Verena auch wieder regelmäßig Erste-Hilfe-Kurse für die Bevölkerung der eigenen Gemeinde und der Nachbargemeinden statt. Diese werden gut angenommen und locken hin und wieder auch Erst-Helfer nach Hausen, die dies Gemeinde noch nie wahrgenommen haben.

Zum Vatertag hat sich die neue Vereinsspitze der DRK-Ortsgruppe nun ein neues Wanderfest in Hausen ob Verena überlegt.