Dritte Konfirmation in Spaichingen

Die Evangelische Kirchengemeinde hat am Sonntag ihre dritte Konfirmation gefeiert.

Wegen der Corona-Pandemie konnte Anfang Mai die ursprünglich geplante Konfirmation nicht gefeiert werden. Eine Aufteilung der Gruppe auf drei Termine, die Begrenzung der Gästezahlen und einen stark verkürzten Gottesdienst machte nun diese Konfirmationsfeiern möglich.

Zum Auftakt fand am Samstagabend ein Abendgebet statt, zu dem auch die Gemeinde eingeladen war. Im feierlichen Gottesdienst am Sonntag, an dem die Gemeinde gebeten wurde, andere Gottesdienste in der Nachbarschaft zu besuchen und damit den Angehörigen der Konfirmanden die Plätze frei zu halten, standen die drei Konfirmanden im Mittelpunkt: Unter Begleitung der Paten wurden die Jugendlichen eingesegnet und erhielten ihre Denksprüche ganz persönlich ausgelegt und zugesprochen.

Konfirmiert wurden: Eliah Rehhorn, Andrej Schmidt und Alessa Wiech.