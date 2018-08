Dreister Dieb stiehlt Geldbeutel aus offenem Kofferraum

Ein dreister Dieb hat am Mittwoch gegen 11.30 Uhr einen Geldbeutel aus einer Handtasche gestohlen, die in einem geöffneten Kofferraum auf dem Lidl-Parkplatz in der Hauptstraße stand. Nach dem Verrichten ihrer Einkäufe legte eine 55-jährige Frau ihre Handtasche in den Kofferraum ihrer braunen Mercedes-Benz E-Klasse. Da sie noch etwas von der Rückbank holen musste, hatte die Frau laut Polizei den Kofferraum kurze Zeit nicht im Blick. In diesem Moment entwendete ein bislang unbekannter Täter den roten Geldbeutel der 55-Jährigen, der in der Handtasche im offenen Kofferraum lag. Im Geldbeutel befanden sich etwa 200 Euro Bargeld sowie Bankkarten, Versicherungskarten und der Personalausweis der Frau sowie der Personalausweis ihres Sohnes.

Zuvor hatte sich eine männliche Person mit folgender Beschreibung in der näheren Umgebung aufgehalten: 168 bis 170 Zentimeter groß, osteuropäisches Aussehen, schlanke Statur, mit schwarzen Haaren und Vollbart, der Mann war mit Jeans und T-Shirt bekleidet. Das Polizeirevier Spaichingen (Telefon 07424/9418-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu der Tat oder dem Täter.