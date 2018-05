Dreifaltigkeitsfest zieht viele Besucher an

Das Dreifaltigkeitsfest auf dem Berg hat am Sonntag wieder zahlreiche Besucher angezogen. Bereits eine halbe Stunde vor dem Festgottesdienst, als erstem Tageshöhepunkt, war die Wallfahrtskirche voll mit Pilgern und Gottesdienstbesuchern. In Konzelebration feierten Superior Pater Alfons Schmid CMF und Pater Erwin Honer CMF, Würzburg den Gottesdienst zum Kirchenpatrozinium.

Groß war die Freude von Pater Alfons Schmid, als er eine solch große Beterschar begrüßen konnte. Ein besonderes herzliches Willkommen galt der Wandergruppe aus Aasen bei Donaueschingen.

Das Titularfest auf dem Spaichinger „Berg“ habe lange Tradition. Seit dem elften Jahrhundert werde hier die heiligste Dreifaltigkeit besonders verehrt, sagte Pater Schmid. Das Fest selbst habe bereits mit einer Vigil (gesungenen Vesper) mit der Männerschola Spaichingen unter der Leitung des Kirchenmusikdirektors Georg Fehrenbacher begonnen.

Als gewandter Festprediger mit markanter Stimme tauchte der Sohn der Gemeinde Spaichingen, Pater Erwin Honer CMF, in seiner Predigt in die höchsten und tiefsten Geheimnisse der Dreifaltigkeit ein. Gott Vater sei der Grund, dass es alles gibt, was es gibt.

In seinem Sohn sei Gott aus sich herausgetreten. Wer Jesus liebe, liebe den Vater. Jesus habe die Seinen nicht allein zurückgelassen und sandte den Heiligen Geist als Mutmacher. Dieser wirkte nicht nur am ersten Pfingstfest, sondern wirke auch heute noch überall. Durch dieses Wirken wachse die Kirche neu, denn nur wer sich ändert bleibe treu. In allen drei Gottesdiensten erreichte er mit seinen Worten die Herzen der Besucher.

Musikalisch umrahmt wurde der Festgottesdienst vom Spaichinger Kirchenchor unter Leitung von Georg Fehrenbacher. Die Sängerinnen und Sänger präsentierten sich bestens vorbereitet mit Chören vom diesjährigen Diözesanmusiktag: „Alles soll Amen und Halleluja sein“. Sie verbreiteten mit ihrem Gesang eine wunderbare Stimmung in der Wallfahrtskirche. Abwechselnd sangen Chor und Gemeinde.

Nach dem Dank an alle am Gottesdienst Mitwirkenden lud Pater Alfons Schmid zu den weiteren Veranstaltungen ein. Am Nachmittag fand der zweite Höhepunkt des Tages statt. Das Altarsakrament wurde bei einer Prozession durch die herrlichen Maifluren des „Berges“ getragen, zusammen mit der Musikkapelle Böttingen, „um den drei-einen Gott zu lobpreisen“. Der Tag schloss, so das Programm, mit einer abendlichen Serenade mit den Alphornbläsern in der Kirche.

Gespräch mit Pater Honer

Nach dem Festgottesdienst mischten sich die beiden Zelebranten im vollen Ornat unter die herausströmenden Gläubigen. Viele nutzten die Gelegenheit, ein paar Worte mit den Geistlichen zu wechseln. Umringt wurde natürlich Pater Erwin Honer von seinen Freunden und Bekannten. Denn viele Jahre war der am 5. März 1941 in Spaichingen Geborene fern seiner Heimat tätig.

Nach dem Abitur studierte er in Frankfurt und Wien und konnte 1970 in Spaichingen seine Primiz feiern. 50 Jahre seines Lebens verbrachte Honer in Wien. Und trotzdem hat er sein geliebtes Schwäbisch beibehalten. Als Pfarrer und Stadtdekan von Wien gründete er die Kirchengemeinde St. Claret in Wien, dessen neue, etwas eigenartige Kirche, bereits 1981 eingeweiht werden konnte.

Seinen aktiven Unruhestand verbringt Pater Erwin Honer im Provinzialhaus in Würzburg. „Zuvor „absolvierte“ ich ein sogenanntes Sabbatjahr (Auszeit) in Srilanka, Indien und Indonesien und war längere Zeit auch bei Pater Andelfinger in Mühlberg tätig“, erzählt der vitale und rüstige Erwin Honer im Gespräch.