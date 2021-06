Dreifaltigkeitsberg: Drachenflieger beklagen erneuten Vandalismus an ihrem Startplatz

„Es ist wieder passiert“, ärgert sich Norbert Kotscharnik vom Drachenfliegerverein: Wieder gab es Vandalismus am Startplatz der Drachenflieger auf dem Dreifaltigkeitsberg. Diesmal haben Unbekannte ein Brett der Abzäunung demoliert. „Wer hat sich denn da wieder abreagiert?“, fragt sich Kotscharnik. Dieses Mal war das Brett noch frisch. Schon vor drei Wochen war eine ältere Sitzbank demoliert und den Hang herunter geworfen worden. (Wir haben berichtet.) „Wir haben vor kurzem eine Bank erneuert“, so Kotscharnik, „für die Liebhaber der Natur, so dass sich die Wanderer an der Aussicht freuen können. Es ist für uns schon frustrierend, wie Mitmenschen sich aufführen.“