Drei „Verrückte“ bei Megamarsch

Beim zweiten Megamarsch in München haben drei Wanderer, Dieter „Motte“ Kleitsch, Daniel Aberle und Frank Lehmann, aus Spaichingen und Umgebung teilgenommen. Bei diesem Event soll man 100 Kilometer in 24 Stunden wandern. Am Stück und durch die Nacht.

Die Strecke führt von München an der Isar, über den Jakobsweg, vorbei an Seen und Klöstern, bis hin nach Mittenwald an die Österreichische Grenze. Los ging es für die Spaichinger um 16 Uhr. Es sei die Herausforderung ihres Lebens gewesen, so schreiben sie.

24 Stunden, durch die Nacht, über Stock und Stein, hinein in den Sonnenaufgang, mit vier Verpflegungsstationen. Bewältigt, mit der ein- oder anderen Blase an den Füßen, wurde die Strecke in 22 Stunden und 22 Minuten. Von 2 000 Startern kamen 616 ins Ziel.