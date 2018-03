Drei Verkaufswagen brennen

In der Nacht zum Dienstag sind in der Otto-Hahn-Straße in Bisingen drei Hähnchen-Verkaufswagen in Brand geraten und völlig zerstört worden.

Nachts gegen 0.20 Uhr war in Bisingen Feueralarm. Ein Verkaufswagen der Firma Hahn im Korb brannte lichterloh. Die Flammen griffen auf zwei danebenstehende Imbisswagen über. Auch das Betriebsgebäude der Firma war in akuter Gefahr. Das Feuer hatte bereits das Vordach, ein Rolltor und die Fensterfront erreicht und beschädigt.

Die Bisinger Gesamtwehr, mit 40 Mann angerückt, löschte die Flammen noch so rechtzeitig, dass an dem Gebäude kein größerer Schaden mehr entstehen konnte. Die drei Firmenfahrzeuge waren nicht mehr zu retten.

Insgesamt entstand nach Polizeiangaben ein Schaden in Höhe von zirka 150 000 Euro - 120 000 Euro an den brennenden Verkaufswagen, 30 000 Euro am Betriebsgebäude der Firma.

Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist bisher noch unbekannt.