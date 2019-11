Drei Spaichinger bei Dresden-Marathon am Start

Drei Läufer des TV Spaichingen waren beim Dresden Marathon am Start. Um 10.30 Uhr fiel der Startschuss für die Marathon-, Halbmarathon- und Marathon-Staffelläufer. Neben den Spitzenläufern, unter anderem aus Kenia, reihten sich die Athleten des TV Spaichingen, Ulrike, Lorenz und Robert Dreßler, ein.

Die Marathonstrecke führte an zahlreichen imposanten Gebäuden vorbei. Sehenswürdigkeiten im Laufschritt. Barock und Natur, soweit die Füße trugen. Highlights waren die historische Altstadt mit ihren bekannten Sehenswürdigkeiten wie die Semper Oper, Frauenkirche und die Neustadt, das bekannte Kneipen- und Gründerzeitviertel. Die flache Strecke führt über die Waldschlößchenbrücke und durch den Großen Garten sowie entlang der Elbwiesen. Über 300 Musiker mit zahlreichen Bands machten für die Läufer Stimmung, ehe unter dem großen Beifall vieler Zuschauer das große Marathon-Ziel für die heimischen Läufer erreicht war. Ulrike Dreßler belegte beim Halbmarathon in einer Zeit 01:59:25 Platz 320. Lorenz Dreßler benötigte für die 42,195 Kilometer Marathon Distanz 02:58:40 Stunden und belegte den hervorragenden Platz 43. Sein Bruder Robert Dreßler kam mit einer Zeit von 02:47:08 Stunden ins Ziel und erreichte Platz 10. Durch die guten Zeiten gelang es Robert und Lorenz Dreßler in ihren Altersklassen M50 und M55 auf das Siegerpodest zu Platz 1.