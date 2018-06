Drei Säulen tragen die „Turbo-Entwicklung“

Wie viel Kraft in kleinen Kindern steckt, selbst wenn sie die denkbar ungünstigsten Startchancen gehabt haben, das zeigt das Beispiel von Ricardo Schuhmacher. Der Sechsjährige hüpft rhythmisch und geschickt auf dem neuartigen Trampolin, malt ein stolzes Wickingerschiff mit Drachenkopf, kuschelt mit seinem Papa und genießt es ansonsten sichtlich, von seiner Familie umgeben zu sein. Dass er so große körperliche, geistige und auch sprachliche Fortschritte gemacht hat, das führen Stefan und Sabine Schuhmacher auf das ideale Zusammenwirken der Frühförderstelle Pfiff, des Sprachheilkindergartens in Balgheim, des fachlichen Beistands des sozial-pädiatrischen Instituts am Stuttgarter Olgahospital und der engagierten Familie zurück: „Zum richtigen Zeitpunkt an den richtigen Partner zu geraten“, das sei ein großes Glück gewesen.

Dabei hat alles gar nicht gut ausgesehen für den kleinen Jungen, der einst in bitterarme Verhältnisse in Kolumbien hineingeboren wurde und dann mit Fürsorge, aber auch sehr begrenzen Möglichkeiten von seiner Pflegemutter, die er „Omi“ nennt, betreut wurde. Als Stefan und Sabine Schuhmacher den damals Vierjährigen, den sie adoptieren wollten, kennen lernten, hatte er wegen eklatanter Mangelernährung rachitische O-Beinchen, sprach kaum vier Wörter in seiner Muttersprache Spanisch, konnte nicht balancieren, sich selbst nicht im Raum erfassen, sich nicht malen. Wer weiß, in welchem Tempo Kleinkinder spielend lernen, wer weiß, dass es für die Entwicklung des Sprachvermögens wichtig ist, eine, irgendeine, Sprache richtig zu lernen, um dann leicht andere Sprachen aufzufassen, der weiß auch, welch weiter Weg hinter Ricardo und seiner Familie liegt. „Was andere in sechs Jahren lernen, das war bei uns in dreien“, sagt Sabine Schuhmacher. Eigentlich zwei, wenn man bedenkt was Stefan Schuhmacher sagt: Es brauchte ein Jahr um anzukommen, damit die Seele weiß, dass sie eine Heimat gefunden hat“.

Die Mutter ist es, die die Förderung im Frühförderzentrum Pfiff begleitet, die Ideen und Übungen der Pfiff-Ergotherapeutin „Frau Welte“ aufgreift und zuhause damit weiter macht. So gesehen sei Ricardos unterstützte Turbo-Entwicklung auch ein Lernprozess für die Familie.

Die Sprache vollständig zu lernen, das ist das Schwierigste. Aber wie alle wissbegierigen kleinen Kinder nimmt sich Ricardo, der im März sieben wird, den offiziell aussehenden Bericht der Pfiff-Therapeutin und „liest“ mit dem Finger von links nach rechts, schreibt seinen Namen auf das inzwischen fertige Wickinger-Bild. Er freut sich ganz offenbar auf die Schule. Denn eines steht außer Frage, auch wenn er mit ganzen Sätzen noch seine Mühe hat: „Gottseidank haben wir ein pfiffiges Bürschle“, sagt der stolze Papa. Eines zudem, das der Mama geduldig im Garten hilft, mit Schubkarre Gummistiefel und Hacke flugs dasteht, wenn es gilt Unkraut zu jäten.

Schuhmachers sind „dankbar, dass es eine Einrichtung wie das Pfiff oder den Balgheimer Sprachheilkindergarten gibt“. Sie hoffen trotzdem, dass Ricardo in der Rupert-Mayer-schule eingeschult werden kann, einfach um in eine jahrgangsübergreifende Klasse hineinzuwachsen und Freunde aus der Nachbarschaft zu finden. Sie warten einfach auf den Rat der Fachleute.

Am Anfang stand eine gute Ernährung, dann eine Förderung mit Plan und Engagement. Dann Spaß mit der Familie, Schwester Lea, den Eltern, beim Handballspielen, reiten, hüpfen auf dem Bellycon-Trampolin, für das die Papa-Firma Teile herstellt. Und viel, viel Liebe.

Am Ziel – und es ist langsam schon in Sichtweite – sehen sich die Schuhmachers dann, „wenn Normalität einkehrt“. Wann das ist, das bestimmt der kleine „Trampolinkönig“, wie ihn der Papa nennt, aber eigentlich selbst.

Kleine Kinder, die von Behinderung bedroht sind oder ungleichzeitige Fähigkeiten entwickelt haben - können unglaublich schnell viel lernen. Es gibt viele Ergotherapeuten, die Kinder segensreich fördern. Im Spaichinger Pfiff erstellt ein interdisziplinäres Team an Pädagogen und Therapeuten die Förderpläne und verhilft Kindern dazu das zu entwickeln, was in ihnen steckt. Mit einer unglaublichen Erfolgsquote: 95 Prozent gehen in die Regelschule. Doch immer kämpft diese Vorreiter-Einrichtung. Sie braucht Spenden. Dem Neubau fehlt noch die Gestaltung des Außenbereichs. Mit dieser Serienteil schließen wir unsere Leser-Weihnachtsspendeaktion „Helfen bringt Freude“ ab. Helfen Sie mit: Konto: 77088 oder 853 190 4, bei der Kreissparkasse Tuttlingen-Spaichingen, BLZ: 64350070, Stichwort: „Therapiegarten“.