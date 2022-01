Drei Einsätze an Silvester für die Spaichinger Wehr

Mehrere Einsätze hat die Spaichinger Feuerwehr an Silvester bewältigt. Am Silvestermorgen kurz nach 10 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, weil eine ältere Mitbürgerin einen medizinischen Notfall erlitten hatte. Um die Patientin schonend aus ihrer Wohnung in den Rettungswagen bringen zu können, hatte der Rettungsdienst um Unterstützung durch die Feuerwehr gebeten, so der Bericht der Feuerwehr.

Bei einem medizinischen Notfall war die Spaichinger Feuerwehr am Silvestermorgen im Einsatz. (Foto: Feuerwehr Spaichingen)

Die sechs Spaichinger Wehrmänner brachten in der engen Straße im Wohngebiet im Grund die Drehleiter in Stellung. Am Rettungskorb wurde die Krankentragenhalterung befestigt, die die Patientin auf einer Trage im ersten Obergeschoss des Wohnhauses aufnehmen und auf Straßenniveau heben konnte. dort übergaben die Wehrmänner die Frau an den Rettungsdienst, der den Transport in ein Klinikum übernahm.

Vermeintlicher Brand in Denkingen

Am Silvesterabend gegen 20 Uhr wurden die Feuerwehren Denkingen, Frittlingen und die Drehleiter aus Spaichingen nach Denkingen gerufen. Dort war in einem Wohngebäude Brandgeruch wahrnehmbar, weshalb über den Notruf 112 die Feuerwehr verständigt worden war. Vor Ort eingetroffen, konnten die Wehrleute rasch Entwarnung geben. Es brannte nicht.

Das neue Jahr 2022 war dann um 0.45 Uhr noch keine Stunde alt, als die Feuerwehrangehörigen aus Spaichingen die nächste Alarmierung ereilte. Im Stadtgebiet auf dem Parkplatz eines Supermarkts war ein Müllbehälter in Brand geraten. Die mit einem Löschfahrzeug angerückten ehrenamtlichen Wehrleute löschten den Brand rasch mit einem Löschrohr ab. Die Brandursache ist nicht bekannt.