Drei Autos prallen aufeinander

Nach einer Vorfahrtsverletzung auf der Kreisstraße zwischen Schömberg und Weilen unter den Rinnen sind am Sonntagabend drei Autos aufeinander gefahren. Gegen 18.50 Uhr fuhr laut Polizei ein Autofahrer ohne auf den herannahenden Querverkehr zu achten aus einem Feldweg zwischen den beiden Gemeinden auf die Kreisstraße. Eine in Richtung Weilen fahrende Frau musste ihren Renault bis zum Stillstand abbremsen. Ihr folgte ein BMW, dessen 24-jähriger Fahrer nicht mehr bremsen konnte. Er wich zwar noch nach links aus, prallte aber gegen das Heck des Renaults. Wegen des Ausweichen seines Vordermannes blieb dem Fahrer eines weiteren BMW nichts mehr anderes übrig, als nach rechts über einen Graben auf einen Feldweg auszuweichen. An den Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von 8000 Euro. Verletzt wurde niemand.