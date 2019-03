„Dreckspack“-Äußerungen gegen Romafamilie: Staatsanwaltschaft stellt Verfahren gegen Bürgermeister ein

Die Staatsanwaltschaft Rottweil hat alle drei Verfahren im Zusammenhang mit zwei Wohnungsräumungen gegen Bürgermeister Hans Georg Schuhmacher, einen beteiligten Familienvater und die Mutter eingestellt.

Die Zeugenaussagen hätten kein so eindeutiges Bild der Situationen gegeben, dass bei einer Anklage mit einer Verurteilung gerechnet werden könnte, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Das Verfahren gegen die junge Mutter wurde wegen Geringfügigkeit eingestellt.

Bürgermeister Schuhmacher war wegen Körperverletzung im Amt und Beleidigung beschuldigt gewesen, der Vater wegen gefährlicher Körperverletzung und die junge Mutter ebenfalls wegen Körperverletzung einer städtischen Mitarbeiterin.

Nachdem die Lage eskaliert war, diskutiert ein Freund der serbischen Familie mit Bürgermeister Schuhmacher. (Foto: Archiv- Regina Braungart)

Was war an jenen drei Tagen Ende August 2018 geschehen? Ausgangslage war folgende: Die serbische Roma-Familie mit ihren drei kleinen Kindern ist ausreisepflichtig, da nicht als Flüchtlinge anerkannt.

Der Älteste geht in die Schillerschule, der Kleinste, Christian, ist noch ein Baby. Sie leben in der Hauptstraße 174, ein abbruchreifes Haus, das als Obdachlosenunterkunft beziehungsweise Anschlussunterbringung dient.

Eine weitere Großfamilie muss wegen Mietverzugs aus ihrem Haus in der Hindenburgstraße ausziehen und wird mit Gerichtsvollzieherbeschluss geräumt. Da die siebenköpfige Familie samt Familienhund dann aber auf der Straße stünde, ist die Stadt involviert, die ja für Obdachlose zuständig ist. Eine Wiedereinweisung wird von der Stadt nämlich nicht beantragt.

Diese Familie soll in die Wohnung in der Obdachlosenunterkunft Hauptstraße 174 eingewiesen werden, die aber schon von der Roma-Familie bewohnt wird. Diese soll nun – die Sachen werden auf einen offenen Laster des Bauhofs gelegt – am selben Tag ausziehen und in ein anderes Haus an der Hindenburgstraße, das der Stadt gehört, einziehen.

Dort aber lebt bereits eine sechsköpfige Flüchtlingsfamilie aus Nigeria, die die Mitbewohner in der „Zwangs-WG“ keinesfalls akzeptieren will; man hatte schon zuvor Streit gehabt. Hier eskaliert die Lage zum ersten Mal.

Die 27-jährige serbische Mutter fasst oder schlägt in eine Glastür und zerschneidet sich den ganzen Unterarm, der noch am selben Abend in mehreren Linien genäht werden muss.

Weil die geräumte Großfamilie, die ohnehin wegen des Zustands des Obdachlosenasyls auch auf keinen Fall dort einziehen will, bei Verwandten unterkommt, kann das serbische Paar samt der drei kleinen Kinder zurück dorthin.

Am nächsten Tag, dem Dienstag, dann wieder eine Konfrontation: Die für die städtischen Flüchtlingsimmobilien zuständige Mitarbeiterin trifft auf dem Marktplatz auf die junge Mutter, die sie im Kinnbereich mit dem Arm attackiert. Die Stelle sei gerötet gewesen.

Bürgermeister Schuhmacher schreibt in einer Stellungnahme ein paar Tage später, die Mitarbeiterin habe sich „zur Behandlung ins Krankenhaus begeben“ müssen. Die junge Mutter wurde wegen Körperverletzung angezeigt, das Verfahren jetzt wegen Geringfügigkeit eingestellt.

Situation eskalierte

Doch das war alles, bevor die Situation dann, so mehrere Augenzeugen gegenüber dieser Zeitung, endgültig eskalierte. Nach dem Vorfall – die serbische Familie hatte sich gerade zum Mittagessen hingesetzt – kommt Bürgermeister Hans Georg Schuhmacher zur Hauptstraße 174 und verweist die Familie persönlich aus dem Haus.

Mit dabei sind verschiedene Mitarbeiter der Stadt, unter anderem auch die für die Immobilien zuständige Mitarbeiterin. Auf diese bewegt sich die junge Mutter – das Baby auf dem Arm – drohend zu, dabei steht ein Helfer, der sagt, er hätte dazwischen gehen können.

Was dann geschah, schildern die Zeugen, so die Ermittlungen, unterschiedlich. Vier Zeugen sagen, Bürgermeister Schuhmacher habe die junge Mutter mit dem Baby auf dem Arm an dem verletzten Arm gepackt und gegen die Wand geschubst. Außerdem habe Schuhmacher die Familie im Verlauf der Auseinandersetzung „Dreckspack“ genannt.

Mehr entdecken: Bürgermeister kritisiert Berichterstattung über Handgreiflichkeiten

Der junge Vater habe dann einen Kinderroller gegriffen und sei mit diesem auf Schuhmacher losgegangen und habe ihn am Finger verletzt. Doch auch hier gibt es unterschiedliche Zeugenaussagen, denn auch dieses Verfahren wurde eingestellt.

Zeugen sagen Gegensätzliches aus

Bürgermeister Schuhmacher meldete sich ein paar Tage später mit einer Stellungnahme zu Wort: Die Familie sei verhaltensauffällig und polizeibekannt gewesen. In der Tat gab es, so unsere Recherchen, Vorfälle wegen Diebstahls.

Er habe sich nach dem Vorfall auf dem Marktplatz zu einem Hausverbot in städtischen Wohnungen entschieden. Das Landratsamt solle sich um die Familie kümmern.

Die hinzugerufene Polizei reagierte nach dem Vorfall umgehend und ermittelte schnell und professionell. Insgesamt haben den Bürgermeister sechs Zeugen entlastet, wohl Nachbarn und städtische Mitarbeiter.

Vier Zeugen – darunter Bewohner, ein Mitarbeiter der benachbarten Tankstelle und der Helfer der Familie – belasteten ihn. Dadurch habe sich kein eindeutiges Bild ergeben, so die Staatsanwaltschaft, was zur Einstellung der Verfahren führte.

Freiwillige Ausreise

Schon kurz nach unserem Bericht im August schildern Nachbarn Beobachtungen von ihrer Meinung nach antisozialem Verhalten: Lärm, Streit, Unordnung im Hof, mangelnde Achtsamkeit gegenüber Gütern anderer.

Die Nachbarn haben von der Grundstücksgrenze beziehungsweise ihrem Haus aus das Ganze beobachtet und urteilen: „Keiner von uns hat das Wort Dreckspack gehört, aber wir sind gerne bereit zu sagen, dass diese Familie wirklich ein Dreckspack ist“. Die serbische Familie hat zunächst Unterschlupf in der Flüchtlingsunterkunft des Kreises gefunden und ist, nach Vermittlung und dem Einsatz eines weiteren engagierten Helfers, Ende September freiwillig ausgereist.

In Belgrad habe sie aber die vorbereiteten Hilfsangebote nicht angenommen, sondern ist zu Verwandten gereist. Dort leben sie – so die letzte Nachricht an einen Helfer – noch immer. Die Kinder gehen offenbar nicht zur Schule, Arbeit gibt es keine.