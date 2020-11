Dreckige Packstation am Primtalcenter soll verschwinden

Von Schwäbische Zeitung

Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 15 Uhr im Kreisverkehr in der Lindauer Straße in Wangen ereignet hat. Polizeiangaben zufolge erkannte ein 77-jähriger Audi-Fahrer den neuen Kreisel nicht rechtzeitig und fuhr ein, obwohl eine vorfahrtsberechtigte 38-Jährige mit ihrem VW bereits darin unterwegs war. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde niemand verletzt.