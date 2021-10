Drachenfliegen-Lernen von den Meistern

Der Drachenflieger-Verein Spaichingen bietet während der Herbstferien wieder einen Grundkurs für Menschen, die lernen wollen, wie die Vögel zu fliegen. Für Interessenten die sich noch nicht sicher sind, findet zunächst ein Schnupperkurs am 30. und 31. Oktober statt. Los geht’s am Samstag, 30. Oktober, um 8.30 Uhr an der Fliegerhalle in der Primstrasse 26.

Ist die Entscheidung für eine Ausbildung zum Drachenflieger gefallen, kann nahtlos mit dem Grundkurs begonnen werden. Im Grundkurs wird der sichere Umgang mit dem Drachen, beginnend in der Ebene bis zu einem Höhenunterschied von zirka 100 Meter, beigebracht. Es werden auch die theoretischen Kenntnisse der Geräte- und Flugtechnik sowie der Wetterbeurteilung vermittelt. Mitzubringen sind nur gutes Schuhwerk, strapazierfähige Bekleidung, Handschuhe und gute Laune.

Für den Schnupperkurs wird ein Unkostenbeitrag von 60 Euro pro Tag berechnet, dieser wird für den anschließenden Grundkurs angerechnet. Die Kosten für den Grundkurs vom 1. bis 7. November betragen dann 450 Euro bei Vereinsbeitritt und 600 Euro ohne Vereinsbeitritt. Treffpunkt ist immer um 8.30 Uhr an der Fliegerhalle in der Primstraße 26 in Spaichingen. Der Hohenkarpfen, schon in den 70ern eine Wiege des Drachensports, ist eines der Übungsgelände. Dem vom Verein erwarteten „Ansturm“ an Interessenten könne die Vereinsflugschule mit einem starken Aufgebot an Material und Gerät gerecht werden.

Außer dem amtierenden Deutschen Meister im Starflügel-Drachen Rafael Buri aus Bösingen habe auch der bisherige Meister Markus Baisch sein Kommen zugesagt. Dazu noch Fluglehrer aus Bad Herrenalp, die ihren Drachenflug-Simulator (Virtual Reality) mitbringen werden und die Fluglehrer und Assistenten aus dem eigenen Verein.

Ab 14 Jahren ist die Ausbildung möglich, so Ausbildungsleiter Bernd Weist. „Zirka 50 Kilogramm sollte man aber schon auf die Wage bringen und viel kleiner als 1,60 Meter sollte man auch nicht sein. Bei ausreichender Fitness ist es natürlich möglich, auch noch im Alter von 60+ das Drachenfliegen zu lernen.“ Unser ältester aktiver Pilot im Nachbarverein Bösingen ist über 80 Jahre alt“, so Wiest.

Und natürlich ist es kein reiner Männersport sondern auch für angehende Pilotinnen geeignet. Dies beweist die amtierende Weltmeisterin Corinna Schwiegershausen, die auch erfolgreich bei Wettbewerben in der Männerklasse mitfliegt, ebenso wie die Deutsche Meisterin Tina Weikard vom Nachbarverein Bösingen.

Wer Lust bekommen hat, kann nach dem Grundkurs die Höhenflugausbildung am Dreifaltigkeitsberg und bei Vereinsausfahrten in die Alpen machen. Nach bestandener Flugscheinprüfung kann man dann mit Freunden oder mit dem Verein die spannendsten Fluggebiete in ganz Europa kennen lernen.