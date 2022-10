Drachenfliegen lernen in Spaichingen

Dem Alltag entfliehen, unendliche Freiheit genießen oder einfach nur mal raus aus dem Trott. Dies sind einige Argumente von Drachenpiloten, wenn diese gefragt werden, warum sie diesen tollen Sport ausüben. Dies gilt für den einfachen Piloten, wie auch für Leistungspiloten. Bei den Spaichinger Fliegern sind alle vertreten. Piloten, die es genießen einfach nur vom Dreifaltigkeitsberg zu gleiten und am Landeplatz in Balgheim zu landen, sowie die Leistungspiloten, welche es lieben über die schwäbische Alb und Schwarzwald zu gleiten und dabei Strecken über 200 Kilometer zurücklegen.

„Uns liegt auch die Ausbildung neuer Piloten am Herzen und der Spaichinger Verein ist einer der wenigen Vereinsflugschulen in Deutschland die noch aktiv ausbilden“, schreibt der Verein in seiner Pressemitteilung.

Die Spaichinger Drachenflieger bieten in Kooperation mit dem Bösinger Verein in den Herbstferien wieder einen Grundkurs an. Er dauert vom vom 29. Oktober bis 6. Novmber. Das Material kann gemietet werden.

Das erste Wochenende ist als Schnupperkurs ausgelegt. Dabei wird das sichere und moderne Schulungsgerät ausführlich erklärt, die Grundzüge der Flugtechnik erläutert und am Übungshang Laufübungen durchgeführt, schreibt der Verein weiter. Am Ende des Wochenendes sind meistens schon die ersten Hüpfer geflogen und bei vielen Lust auf mehr entstanden.

Der Grundkurs schließt sich an. Geübt werden dann Start, Landen und Steuern geübt. Am Ende der Woche locken schon die ersten Höhenflüge.