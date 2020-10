Drachenfliegen lernen in Spaichingen

In den Herbstferien vom 24. Oktober bis 1. November bieten die Spaichinger Drachenflieger wieder einen Grundkurs an.

„Fliegend wie ein Vogel, über Wälder und Flussläufe gleite ich über die Landschaft. Aufwinde tragen meinen Drachen höher, 500 Meter unter mir die steht die Dreifaltigigkeitskirche. Wenn ich meinen Kopf nach rechts drehe kann ich in der Ferne den Bodensee sehen“, beschreibt der Verein in seiner Mitteilung die Faszination Drachenfliegen. Geübte Piloten fliegen von hier hunderte Kilometer weit über die Schwäbische Alp und den Schwarzwald.

Die Kosten für das Hobby Drachenfliegen seien überschaubar, so die Mitteilung. Das Material für die erste Zeit kann gemietet werden.

Das erste Wochenende des Kurses ist als Schnupperkurs ausgelegt. Dabei wird das Schulungsgerät ausführlich erklärt, die Grundzüge der Flugtechnik erläutert und am Übungshang Laufübungen durchgeführt. Am Ende des Wochenendes seien meistens schon die ersten Hüpfer geflogen, und bei vielen sei Lust auf mehr entstanden. Kein Problem, denn der Grundkurs schließt sich sofort an. In den nächsten Tagen wird Start, Landen und Steuern geübt. Am Ende der Woche locken schon die ersten Höhenflüge.

Festes Schuhwerk, durchschnittliche körperliche Fitness und den Traum vom Fliegen, mehr braucht es erst mal nicht. Alles andere stellt der Verein und das Fluglehrer-Team, die in den letzten 45 Jahren schon viele Fußgänger zu Fliegern gemacht hat.