Dos Mundos spielen mediterrane Weihnachtslieder

In der katholischen Kirche auf dem Spaichinger Dreifaltigkeitsberg findet am Sonntag, 27. November, ab 18 Uhr ein Benefizkonzert mit Dos Mundos zugunsten der Nachsorgeklinik in Tannheim statt.

Laut Ankündigung bedeutet Dos Mundos bedeutet zu Deutsch „2 Welten“. Melanie Muñoz ist Spanierin, Paddy Brohammer hat Wurzeln im Schwarzwald. Musikalische Stile und Eigenarten der Mentalitäten bringen beide mit viel Humor zusammen. Während in Deutschland Weihnachten besinnlich gefeiert wird, geht es in Spanien fröhlich und laut zu.

2019 haben Dos Mundos mit ihren beiden Töchtern eine Weihnachts-EP aufgenommen. Darauf sind fröhliche „Navideños“ (Weihnachtslieder) aus Andalusien, ein deutsches Hirtenlied und auch eine Eigenkomposition. Darüber hinaus gibt es die schönsten Lieder ihrer bisher erschienenen CDs zu hören. Die mediterranen Lieder von Weihnachten, Gott und der Welt werden in verschiedenen Sprachen, mal gefühlvoll zum Träumen, dann wieder temperamentvoll und voller spanischer Lebensfreude gespielt.

In Spaichingen wird Dos Mundos von Lynda Cullen unterstützt. Die aus Cork (Irland) stammende Singer- und Songwriterin lebt seit einiger Zeit in Deutschland. Seitdem wurden immer wieder gemeinsame Konzerte gespielt. In diesem Jahr wird sie erstmals bei der Weihnachtskonzertreihe dabei sein.