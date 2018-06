Domkapitular erläutert die Gaben des Heiligen Geistes

46 Jugendliche aus Frittlingen und Denkingen haben am Samstag in einem feierlichen Gottesdienst durch Handauflegung und Salbung von Domkapitular Paul Hildebrand in der Kirche St. Hippolyt und Kassian das Sakrament der Firmung empfangen.

In seiner Predigt erläuterte Hildebrand den Jugendlichen die Bedeutung der „sieben Gaben des Heiligen Geistes“ für das alltägliche Leben. Während der Firmspendung nahm er sich die Zeit, jeden Firmling persönlich anzusprechen. Ilona Schulz an der Orgel und die Gruppe „Tibi Deo“ mit Sylvia und Thomas Grathwohl aus Rottweil mit Gitarre und Querflöte sorgten für eine gelungene musikalische Umrahmung des Gottesdienstes. Aufgeteilt in mehrere Gruppen wurden die Firmlinge im vergangenen halben Jahr auf diesen Tag vorbereitet. Ein anschließender Sektempfang im Pfarrer- Häfner-Haus fiel relativ kurz aus, da das Fußball-Weltmeisterschaftsspiel lockte.

Die Firmlinge aus Frittlingen waren: Tim Angst, Sophie Beck, Oscar Benne, Jakob Benne, Elias Braun, Lorenz Braun, Aileen Faulhaber, Lucas Franjic, Jannis Fritzsche, Nelli Geiger, Lenja Hermann, Simon Mauch, Lara Nastold, Alina Reinhard, Tom Roth, Sabrina Roth, Constanze Schweizer, Michaela Seifried, Larissa Wenzler, Katharina Wenzler und Marius Wenzler.

Aus Denkingen: Phil Aszmons, Florian Auer, Miriam Billek, Juliane Bronner, Emma Dreher, Magnus Dreher, Luzia Dreher, Niklas Falke, Jonas Fetzer, Moritz Fetzer, Sandro Haag, Dominik Hafner, Janna Held, Jule Höll, Pauline Höll, Philipp Höll, Marvin Hörmle, Dominik Meurer, Noah Mucic, Elias Ott, Katharina Reichegger, Katharina Roos, Bastian Ruf, Deborah Schmidt und Esther Schneider.