Dominik Schuhmacher bleibt TV-Vorsitzender

Der größte Spaichinger Verein behält seinen Vorsitzenden: Die Mitglieder haben am Donnerstagabend bei der Hauptversammlung des Spaichinger Turnvereins im Feuerwehrmagazin Dominik Schuhmacher einstimmig für zwei Jahre wiedergewählt. Auch 50 Ehrungen standen auf dem dreieinhalbstündigen Programm – mit der 95-jährigen Gertrud Braun, einst Begründerin des Frauenturnens beim TV, für 80 Jahre im Verein an der Spitze.

2057 Mitglieder, darunter 907 Kinder und Jugendliche, zählte der TV Ende 2018 – „das ist schon enorm“, befand Schuhmacher; und die Tendenz ist seit zwei Jahren weiter steigend. „Unser Ziel müssen weiter eigenständige Abteilungen bleiben – und das wir als TV-Familie auftreten.“ Der Vorsitzende sprach das Projekt „Turnverein 2030“ an (wir berichteten) und zeigte erstmals öffentlich das neue Design der Homepage (www.tv-spaichingen.de). Als Hauptaufgaben nannte er unter anderem die Neubesetzung der Geschäftsstelle, dort beerbte im November Corinna Zimmerer-Teufel Jochen Linsenmann, und die „hochwertige und effektive Gestaltung“ der Räume im TV-Kursstudio.

Dessen Leiter ist seit Januar Peter Mattes: Seit 2013 seien 309 Kurse mit 4130 Teilnehmern angeboten worden, neu in diesem Jahr seien etwa „Jumping-Fitness“ und „Kangoo-Jump“. Die Auslastung liege insgesamt bei knapp 70 Prozent, das finanzielle Ergebnis des Studios sei gut.

Hauptkassier Werner Reisbeck musste ein Minus von 48 000 Euro im vergangenen Jahr vermelden – geschuldet unter anderem der Anschaffung eines TV-Busses, der auch extern vermietet werde. Die Prüfer Emil Ilic und Hans Merkt fanden jedoch „keinen Grund zum Mäkeln“. Reisbeck kündigte ferner die nächste SWR1-Disco an, am 9. November in der Stadthalle.

Jugendleiter Sven Weidner berichtete von einem stetigen Anstieg der jungen Mitglieder seit 2017. „Wir müssen attraktiv bleiben für Jugendliche durch die Einbindung moderner Trainingsmethoden“, sagte er – und hinsichtlich des Projekts 2030 Trendsportarten aufnehmen. Die Leiter der einzelnen Abteilungen berichteten – so Wolfgang Widmann für die gut 1000 Mitglieder starke Turnabteilung, dass das Damenteam nun drei Mal in Folge aufgestiegen sei. Katja Holler, bisher Abteilungsleiterin Volleyball, nannte als Highlight das Freiluftturnier mit einem „Riesen-Aufwand“.

Fred Feuerstein, stellvertretender Vorsitzender Sport, trug für den verhinderten Michael Merkt den Bericht der Handball-Abteilung vor mit ihren 18 Mannschaften, davon 14 Jugendteams; ein Erfolg sei der Wiederaufstieg des Herren-Teams in die Bezirksliga gewesen. „Die Saison stand ganz im Zeichen der Schülerarbeit“, erinnerte Diana Maurer für die Leichtathleten unter anderem an die 17 Titel bei den Jugend-Kreismeisterschaften in Tuttlingen. Sabine Sauter blickte für die Abteilung Breitensport auf unter anderem Frauengymnastik, Lauftreff und „Nordic Walking bei Wind und Wetter“. Dr. Hartmut Keller kündigte an, dass er als Leiter der Herzsportgruppe aufhöre. Vorstand und Hauptkassier wurden einstimmig entlastet, die Entlastungen führte Kurt Klaiber durch.

„Herausragendes Beispiel“

„Der TV ist ein herausragendes Vereinsbeispiel für Spaichingen unter der Berücksichtigung, was Sie in den letzten Jahren geleistet haben“, sagte Bürgermeister Hans Georg Schuhmacher. Er danke, auch im Namen der Mitarbeiter der Stadtverwaltung, dafür, dass die Zusammenarbeit mit dem Turnverein „reibungslos läuft“. Für den 4. Mai kündigte Schuhmacher die Eröffnung der umgebauten Stadionhalle an. Neben Dominik Schuhmacher wurden bei den Wahlen die stellvertretenden Vorsitzenden Ute Schneck (Verwaltung) und Simone Dreher-Rieth (Kurse) für zwei Jahre sowie die Kassenprüfer Ilic und Merkt für ein Jahr einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.