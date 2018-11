DLRG startet Vereinsheimbau

Die Freude ist den Beteiligten ins Gesicht geschrieben gewesen: Endlich hat die DLRG den ersten „Stich“ zur Erfüllung ihres lang gehegten und geplanten Wunsches auf ein eigenes Vereinsheim machen können. Zum Spatenstich in der Keplerstraße sind am Samstag einige Aktive, frühere Vorsitzende, Vertreter der Baufirma Haller und Bürgermeister Hans Georg Schuhmacher gekommen.

Das einstöckige Gebäude wird inklusive Grundstück 260 000 Euro kosten, Eigenleistungen ist fix eingeplant. 90 000 Euro werden von andern DLRG-Gruppen über den Landesverband als Darlehen gewährt. Die Spaichingen-Aldinger-Ortsgruppe hofft allerdings auf weitere Spenden. Jungst habe die Volksbank Schwenningen 500 Euro überreicht.

530 Mitglieder hat die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft Spaichingen-Aldingen, davon 40 Aktive. Sie machen Dienste im Hallenbad Aldingen, im Freibad Spaichingen und am Bodensee, bilden Rettungsschwimmer aus, geben Schwimmkurse, stehen bei Notfällen parat und vieles mehr. Was bisher besonders lästig ist: Die Utensilien, zum Beispiel für einen Erste-Hilfe-Kurs, sind bisher an verschiedenen Plätzen verteilt in Spaichingen, Aldingen und Trossingen. Wenn das neue Gebäude mit seinen rund 200 Quadratmetern fertig ist, steht die Hälfte als Stauraum zur Verfügung. die andere Hälfte beherbergt Schulungsräume, eine kleine Küche, Sanitärräume.

Viele Monate lang haben die Vorsitzenden der DLRG-Ortsgruppe getüftelt und geplant, auf Schnickschnack verzichtet und Eigenleistungen einberechnet. Und Aktionen organisiert, um Geld zu sammeln, wie das 24-Stunden-Schwimmen.

Das Gebäude soll in Modularbauweise – also mit fertigen Holzbauplatten – erstellt werden, was bedeutet, dass es auch im Winter aufgestellt werden kann. Die Firma Markus Haller, Holzbau, in Aldingen ist hier Generalunternehmer.