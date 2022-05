DLRG nimmt Schwimmabzeichen ab

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), Ortsgruppe Spaichingen-Aldingen, lädt am Sonntag, 22. Mai, zum Tag des Schwimmabzeichens ein. An dem Tag stehen in vielen Frei- und Hallenbädern Prüfer bereit, um Schwimmabzeichen abzunehmen – so auch im Aldinger Hallenbad, heißt es in einer Mitteilung der DLRG.

Schon vor der Corona-Pandemie hatten viele Kinder – auch nach dem vierten Schuljahr – noch kein Schwimmabzeichen erworben. Sie gelten damit nicht als sichere Schwimmer. Das haben Studien der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) ergeben.

Die DLRG, die Schwimmvereine, die Schwimmmeister und Tauchclubs rufen deshalb jetzt gemeinsam dazu auf, wieder schwimmen zu gehen – und zwar in Sicherheit. Als erstes dieser Abzeichen ist für Kleinkinder das „Seepferdchen“ ein Anreiz, um sich gründlich mit dem Schwimmen zu beschäftigen. Als sichere Schwimmer gelten all jene, die das Schwimmabzeichen in Bronze, früher „Freischwimmer“, besitzen.

In zwei Gruppen, eine von 16 Uhr bis 17 Uhr, die andere von 17 Uhr bis 18 Uhr, nimmt die DLRG Spaichingen-Aldingen das Seepferdchen und Schwimmabzeichen in Bronze ab. Die Plätze sind begrenzt. Bei der Anmeldung auf der Homepage unter spaichingen-aldingen.dlrg.de/tag-des-schwimmabzeichens kann das gewünschte Abzeichen ausgewählt werden.