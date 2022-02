DLRG bildet neue Sanitäter aus

An den vergangenen drei Wochenenden hat die DLRG Spaichingen-Aldingen einen Kompaktkurs für die Sanitätsausbildung A und B veranstaltet. In den Kursen wurde in Theorie und Praxis Wissen über die Wundversorgung, Schockarten, Vergiftungen, den Atmungs- und Herzkreislauf sowie den Patiententransport vermittelt, so der Pressebericht der DLRG.

Zu jedem Thema wurden anhand von praxisnahen Fallbeispielen die richtigen Handgriffe und Vorgehensweisen geübt. So konnten die Teilnehmenden ihr Wissen direkt anwenden, die Krankheitsbilder richtig erkennen und behandeln.

Zum Abschluss des Kurses standen die theoretischen Prüfungen und praktische Aufgaben in der Herz-Lungen-Wiederbelebung sowie einem weiteren Fallbeispiel an. „Wir gratulieren allen neuen Sanitätern und Sanitätshelfern“, freut sich die DLRG. Die Lehrenden des Kurses waren Carina Bühler und Niklas Krebs unter der Leitung von Michael Plaumann. Das RUND-Team unter der Leitung von Jasmin Bühler hat die zahlreichen Fallbeispiele vorbereitet und durchgeführt. Für die drei Wochenenden war auch die Verpflegung wichtig, wofür das Küchenteam verantwortlich zeichnete. Die neu ausgebildeten Sanitäter und Sanitäterinnen können ihre Kenntnisse in der kommenden Wachsaison im Spaichinger Freibad nutzen und so für mehr Sicherheit sorgen.