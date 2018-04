Dirndlknacker rocken in den Frühling

Früher haben sie auf „Oktoberfest“ gestanden. Jetzt sind die Musiker vom Wehinger Fanfarenzug umgestiegen auf das 1. Frühlingsfest. Mit viel Schwung und Elan und der Party- und Stimmungsband Dirndlknacker rockten sie in der voll besetzten Wehinger Schlossberghalle in die warme Jahreszeit. Eingepackt in fesche Lederhosen oder schicke Dirndl ließen sich die Frühlingserwartungsgäste so richtig musikalisch einlullen und aufs beste unterhalten. Die etwas ältere Generation zog den Sitzplatz in den hinteren Regionen vor, während die Jüngeren langsam aber sicher in die Nähe der Band aufrückten, deren Akteure es prima verstanden, Stimmung in die Halle zu bringen. „Normalerweise“, so ein Mitglied der Band, „heißt es jetzt rauf auf die Bänke und Tische, aber in dieser wunderschönen Halle ist es vielleicht doch besser, wenn ihr unten bleibt“. Egal, die Stimmung war, um in der Sprache der jungen Generation zu bleiben, „dirndlknackergeil“.