Digitaler Gutschein: Spaichinger Einzelhandel will noch deutlicher im Internet kommunizeren

In Begleitung zum Stadtfest 2023 soll es eine Veranstaltungsreihe im Stadtgarten geben. „Wir haben jetzt Mal vier Wochenenden anvisiert und warten die Anmeldungen der Vereine ab“, so Larissa Menssen von der Stadtverwaltung. „Unsere Hoffnung ist, dass an allen was geboten wird, und wir somit über einen längeren Zeitraum in Spaichingen etwas anbieten können.“ Es ist „alles“ erlaubt – je nach Schwerpunkt der Vereine –, egal ob Kultur, Geschichte oder Sport. (sz)