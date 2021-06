Diese Regeln gelten in den Gottesdiensten der Seelsorgeeinheit

Durch die neue Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg vom 7. Juni gibt es Lockerungen im kirchlichen Bereich, die jeweils von der Dauer einer erreichten 7-Tage-Inzidenz im Landkreis abhängen. So kam aus dem Bischöflichen Ordinariat am 11. Juni die „52. Mitteilung zur aktuellen Lage“. „Die pastoralen Mitarbeiter haben die vielen mehrseitigen Papiere zu verstehen versucht“, so Pfarrer Robert Aubele. Hier eine Übersicht über die wesentlichen Regelungen und Veränderungen:

Gemeindegesang mit medizinischem Mund-Nasen-Schutz ist nun vollständig möglich. In den Kirchen der Seelsorgeeinheit am Dreifaltigkeitsberg wird ab jetzt wieder gemeinsam mit medizinischen Masken in den Gottesdiensten gesungen. Bitte eigenes Gotteslob mitbringen, da keine Gesangbücher in den Kirchen bereitgestellt werden dürfen. Steigt die Inzidenz im Landkreis wieder über 100, ist kein Gemeindegesang mehr möglich.

Für die Feier der Gottesdienste gelten weiter die üblichen Hygiene- und Schutzmaßnahmen (Abstand, Desinfektion, medizinischer Mund-Nasen-Schutz); es besteht keine Verpflichtung zu einem Nachweis getestet/geimpft/genesen (GGG).

Die maximale Größe der Chorgruppen bleibt unverändert.

Bei Beerdigungen gilt im Freien die bisherige Obergrenze von 100 Personen; in geschlossenen Räumen wird die Anzahl durch die Raumgröße begrenzt (etwa in Spaichingen in der Aussegnungshalle 50 Personen, in Balgheim in der Aussegnungshalle oder in Dürbheim in der Friedhofskapelle nur im engsten Familienkreis mit 15 bis 20 Personen). Gemeinsames Singen bei Trauerfeiern und Beerdigungen mit Maske ist wieder erlaubt, ab einer Inzidenz über 100 nur eingeschränkter Gesang (kurze Kehrverse).

Kirchliche Kinder- und Jugendarbeit (mit eingeschränkter Anzahl an Personen) darf wieder in geschlossenen Räumen und im Freien stattfinden.

Die Gemeindehäuser sind bis auf wenige Ausnahmen geschlossen: Der Pandemiestufenplan der Diözese zur Nutzung von Gemeindehäusern erlaubt im Wesentlichen eine Öffnung im Rahmen der Erstkommunion- und Firmvorbereitung und der Kinder- und Jugendarbeit.

Für Sitzungen des Kirchengemeinderates, Veranstaltungen der Katechese (etwa Erstkommunionelternabend) oder von kirchlichen Gruppen (zum Beispiel Katholische Erwachsenbildung) ist der Zutritt nur für tagesaktuell getestete (Test nicht älter als 24 Stunden), geimpfte oder genesene Personen (mit Nachweis) erlaubt (also auch hier GGG). Nicht erlaubt sind alle externen Veranstaltungen (Vermietungen), aber auch alle geselligen Zusammenkünfte wie Seniorennachmittage, Krabbelgruppen, Tanzveranstaltungen.

„Wir alle wissen und spüren, wie sehr wir uns wieder nach mehr Normalität sehnen“, schreibt Pfarer Aubele. „Aber wir wissen auch, dass wir das Infektionsgeschehen durch Corona nicht ignorieren dürfen. Bleiben wir daher mit Rücksicht auf uns und alle Menschen, mit denen wir Kontakt haben, vorsichtig. Das schützt uns – das ist unsere Überzeugung – neben der Impfung am besten.

Wir werden noch eine Weile mit diesen Einschränkungen leben und hoffentlich nicht wieder weitere Einschränkungen durchstehen müssen, wenn die 7-Tage-Inzidenz wieder sehr ansteigt.

„Das Jahr steht auf der Höhe“ (GL 465) und wir erleben gerade den Sommer mit herrlichem Wetter. Wir dürfen doch wirklich auch dieses Fazit zu der vergangenen, wenn auch manchmal schwierigen Zeit, ziehen: Das Leben ist schön!

Wir wünschen Ihnen diesen Optimismus und viel Kraft aus dem Glauben“, so Pfarrer Aubele.