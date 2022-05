Diebes-Duo klaut in einem Drogeriemarkt im großen Stil

Dem Polizeirevier Spaichingen ist am vergangenen Freitag gegen 19.50 Uhr die Anwesenheit dreister Diebe in einem Drogeriemarkt in der Europastraße mitgeteilt geworden. Die zwei unbekannten männlichen Täter fielen durch ihr Verhalten zwei aufmerksamen Kunden auf. Diese Kunden informierten auch die Mitarbeiter darüber. Trotzdem klaute das Duo mehrere Bürstenaufsätze für elektrische Zahnbürsten und zahlreiche Rasierklingen im Wert von insgesamt beinahe 3000 Euro. Die beiden jungen Männer konnten nach ihrer Tat den Drogeriemarkt unerkannt verlassen. Die Polizei bittet insbesondere die beiden aufmerksamen Kunden, aber auch weitere Personen, die zur betreffenden Zeit Beobachtungen gemacht haben, sich beim Polizeirevier Spaichingen, Telefon 07424 / 9318-0, zu melden.