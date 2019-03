Die Volz Gruppe meldet sich zu Wort: „Patienten wandern in Nachbarkreise ab“

Die Belegschaft der Volz Gruppe GmbH in Deilingen nimmt Stellung zur geplanten Schließung des Spaichinger Krankenhauses. Tenor: die Beschäftigten erwarten, dass zumindest Teile der Steuern für die medizinische Grundversorgung eingesetzt werden und erwarten, dass Patienten in Nachbarkreise abwandern.

Im nördlichen Landkreis Tuttlingen, und hier auch insbesondere in der Region Heuberg, finde eine „beeindruckende industrielle Wertschöpfung“ statt. Die Zahlen müssten keinen Vergleich scheuen, „weder auf regionaler noch auf Landes- oder Bundesebene. Kleinere, mittlere und große Firmen erwirtschaften zusammen Umsätze im Milliardenbereich, schaffen gute bezahlte Arbeitsplätze und generieren beachtliche Steuerzahlungen zum Nutzen der Allgemeinheit.“ Die Mitarbeiter der Volz Gruppe GmbH haben laut Pressemitteilung „die Erwartung, dass zumindest Teile der Steuern für die (medizinische) Grundversorgung zum Wohle der lokalen Bevölkerung eingesetzt werden“. Die Region biete eine wunderschöne Landschaft, weitere touristische Highlights seien in kurzer Zeit zu erreichen und reichlich vorhandene Arbeitsplätze machten die Region liebens- und lebenswert. Dies sei ein wesentlicher Aspekt in der Mitarbeiterakquirierung und -bindung.

„Wenn nun die medizinische Grundversorgung wie angedacht massiv gestört wird, so stimmt das Gesamtpaket nicht mehr“, heißt es in der Stellungnahme. Der Standort werde auf lange Sicht zum Nachteil der gesamten Bevölkerung geschwächt. Ein überschaubares, standortnahes, auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln leicht zu erreichendes Krankenhaus für die Grundversorgung sichere die Lebensqualität aller. „Für die Belegschaft der Volz Gruppe GmbH und die Einwohner von Deilingen ist es deshalb legitim zu erwarten, dass von den erwirtschafteten Steuern auch die Region profitiert.“ Auswärtige und ausländische Besucher wunderten sich, dass im Umfeld des „Weltzentrums der Medizintechnik“ bei offensichtlich prosperierender Wirtschaft solche Diskussionen geführt werden.

Google errechne abends um 19.30 Uhr eine Fahrtzeit von 42 Minuten von Deilingen in das Tuttlinger Krankenhaus. Damit seien vier Kliniken im Schwarzwald-Baar-Kreis, im Landkreis Rottweil und im Zollernalbkreis für die Deilinger (teilweise deutlich) schneller zu erreichen. „Die Schließung der Klinik in Spaichingen führt – zumindest aus Deilinger Sicht – deshalb nicht dazu, dass der Standort Tuttlingen gestärkt wird. Im Gegenteil, Patienten werden gezwungenermaßen in Nachbarkreise abwandern.“

Die Belegschaft der Volz Gruppe GmbH unterstütze deshalb „nachdrücklich die beeindruckende, breite Bewegung aus Bürgern, Politikern und medizinischen Fachleuten zum Erhalt des Klinikstandorts Spaichingen“, schließt die Stellungnahme.