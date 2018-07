Die Volkshochschule geht ins neue Semester

Die Volkshochschule hat ihr neues Programm für das Frühjahr- und Sommersemester 2011 veröffentlicht. Auch in Spaichingen gibt es dabei zahlreiche neue Kursangebote, insgesamt 155 Veranstaltungen warten auf Interessierte.

Am 21. Februar beginnt mit einem Kurs für kreatives Schreiben der Spaichinger Autorin Silke Porath das erste der neuen Angebote. Im Bereich der Vorträge und Themenabende steht im April eine „Reise in die Welt des Denkens und Lernens“ an, die sich auch an Eltern wendet, die ihre Kinder optimal fördern wollen. Andere Vorträge führen in die „Betreuung und Pflege zuhause“ ein. Eine Neuauflage erfährt die Sonderführung im Gewerbemuseum zu den „Spaichinger Geschichten“, die im Vorsemester wenig Resonanz erfuhr. Rose Kupferschmid-Medinger, VHS-Leiterin, will sich davon nicht abbringen lassen und es „nochmal versuchen“. Interessant wird auch ein Diavortrag über eine Bahnreise im vorderen Orient im Mai.

Im Bereich Kunst und Kabarett steht im März eine Kunstausstellung „Archaische Landschaften“ an. Im April lädt Frank Golischewski zu einem Musik-Kabarett-Abend. Im Bereich der Pädagogik könnte vor allem ein „Atem- und Stimmtraining“ für Erzieher neue Impulse bringen. In der bildenden Kunst ist das Malen mit Maleisen und Wachs, genannt „Encaustic“, neu im Spaichinger Kursprogramm. Jugendliche können im Februar einen „Babysitterpass“ erlangen. In die Selbstbehandlung orthopädischer Probleme führt „der Waldheilpfad“ ein. Kochkurse, zahlreiche Sport-, Erholungs- und Sprachkurse, auch für Anfänger, sowie Computertraining und Integrationskurse für neue Mitbürger runden das Programm ab.