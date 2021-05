Die Stadt Spaichingen verschenkt Obstbäume an ihre Bürger

Die Stadt Spaichingen schenkt 200 Bürgerinnen und Bürgern einen Obstbaum zum Einpflanzen. Damit überreicht die Stadt quasi den Staffelstab dieser Aktion zum Schutz des Klimas und der Artenvielfalt an die Bürger, denn, so die Stadt in ihrer Mitteilung „Bäume dienen dem Klimaschutz, sind Luftreiniger und Sauerstoffspender. Zudem bieten Bäume Lebensraum für vielerlei Tiere und sind ein unerlässlicher Wasserspeicher.“

Die Aktion geht auf einen Antrag der SPD im Gemeinderat zurück, die vorgeschlagen hatte, 28 000 Euro in den Haushalt einzustellen für die Ausgabe von Obstbäumen an Bürger – nach dem Windhundprinzip.

Die Auswahl

Zur Auswahl steht ein breit gefächertes Sortiment bewährter Sorten:

Apfelbaum „Kaiser Wilhelm“

Apfelbaum „Alkmene“

Birnenbaum „Gute Luise“

Zwetschgenbaum „Hauszwetschge“

Süßkirsche „Dollenseppler“

Sauerkirsche „Schwäbische Weinweichsel“

Wann die Bäume bereitstehen

Die bestellten Obstbäume können dann ab Ende Oktober 2021 im städtischen Betriebshof in der Friedrich-List-Straße 14 abgeholt werden.

Es werden ausschließlich an Spaichinger Bürgerinnen und Bürger Obstbäume ausgegeben. Die Teilnehmenden pflanzen diese selbst in ihre Gärten ein. Die Aktion gilt nur, solange der Vorrat reicht. Es können grundsätzlich mehrere Bäume bestellt werden, doch bittet die Stadt um Verständnis, dass pro Haushalt nur ein Baum ausgegeben wird, sollte die Nachfrage das Angebot übersteigen. Von der Stadt wird Sorge getragen, dass die Ausgabe der Obstbäume coronagerecht erfolgt.