Die Senioren erhalten Besuch vom Nikolaus

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zweijähriger Zwangspause konnte sich die Seniorenunion (SU) wieder zur beliebten vorweihnachtlichen Feier auf dem „Berg“ treffen. Eingangs stellte Claretinerpater Anthony in der barocken Wallfahrtskirche die oft gedankenlos dahingesagte Floskel „Wie geht es dir“ in den Mittelpunkt seiner Ansprache. Aber ob wir mit dieser Phrase tatsächlich wissen wollen, wie es dem Nächsten wirklich geht, hinterfragte der Vertreter des Superiors. Die besinnlichen Worte regten die zahlreichen Teilnehmer und Teilnehmerinnen dazu an, innezuhalten und das eigene Verhalten selbstkritisch zu reflektieren.

Beim anschließenden Treffen im Pilgersaal begrüßte der Kreisvorsitzende Georg Zindeler die Gäste und beschrieb mit den drei Schlagworten „Infektion-Invasion-Inflation“ die jüngere Geschichte treffend. Mit einer Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens leitete Zindeler zum gemütlichen Nachmittag über. Sein herzlicher Dank galt allen unermüdlich Engagierten der SU, besonders Gerhard und Irene Klöck aus Spaichingen, welche für die gesamte Organisation gesorgt hatten. Das Ehepaar Klöck fesselte mit treffend formulierten Reimen über die krisengeschüttelte Vergangenheit die Aufmerksamkeit der Anwesenden. Für die musikalische Begleitung der gemeinsam gesungenen Advents- und Weihnachtslieder sorgte Helmut Distel. Gestärkt an Seele und Leib, mitsamt dem obligatorischen Weckenmann, verflog das gesellige Beisammensein wieder viel zu schnell.