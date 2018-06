Die Schule startet ins neue Jahr

Gut gerüstet startet das neue Schuljahr. Fleißige Hausmeister haben die Schulen auf Vordermann gebracht. Mit Schülergottesdiensten heißen die Spaichinger Schulen ihre alten und neuen Schüler willkommen.

Die Baldenberg-Schule: Nach dem Gottesdienst beginnt der Unterricht um 8.15 Uhr für die Klassen 2 bis 9 am Montag, 09. September.

Die Schillerschule : Der ökumenische Schuljahr-Eröffnungsgottesdienst ist am Montag, 09. September, um 7.30 Uhr für Schüler ab Klasse 6 in der Stadtpfarrkirche, für Schüler der Klassen 2 bis 4 im Atrium der Schule. Unterrichtsbeginn für die Klassen 2 bis 4 und 6 bis 10 ist am Montag, 09. September, um 8.15 Uhr. Die Schulaufnahmefeier für die neuen Fünftklässler ist am Mittwoch, 11. September, um 16.00 Uhr im Atrium der Schillerschule. Die Schulaufnahmefeier für die Erstklässler ist am Samstag, 14. September, um 10.00 Uhr. Zuvor findet für die Schulanfänger und Eltern um 9 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst in der Evangelischen Kirche statt. Die Aufnahmefeier für die Grundschulförderklassenkinder ist am Mittwoch, 11. September, um 10.00 Uhr.

Die Realschule: Der Schülergottesdienst ist am Montag, 09. September, um 7.30 Uhr. Der Unterricht beginnt für die Klassen 6 bis 10 um 8.15 Uhr. Die Aufnahmefeier für die neuen Fünftklässler findet am Dienstag, 10. September, um 17 Uhr in der Aula statt.

Das Gymnasium: Der Schülergottesdienst ist am Montag, 09. September, um 7.30 Uhr. Der Unterricht beginnt für die Klassen 6 bis 12 um 8.15 Uhr. Für die Schüler der Klasse 5 beginnt der Unterricht am Montag, 09. Spaichingen, um 8.30 Uhr. Die Aufnahmefeier für die Eltern und Schüler findet am Dienstag, 10. Spaichingen, um 16.30 Uhr statt.