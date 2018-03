„Die Schneekönigin“ tanzt

Die Ballettschule Arabesque bringt am 24. Februar „Die Schneekönigin“ auf die Bühne der Stadthalle Spaichingen. Die Proben dafür laufen bereits auf Hochtouren.

„Für eine Stunde eintauchen in eine fantasiereiche Welt“, das verspricht die Ballettschule ihrem Publikum. „Alle sind eingeladen 'Die Schneekönigin’ mit Musik, Tanz und Schauspiel zu bewundern“, so die Mitteilung der Schule. „Denn die rührende Geschichte des kleinen Mädchens Gerda handelt davon, ihren von der Schneekönigin entführten Bruder Kay, wiederzufinden. Von den jüngsten Schmetterlingen bis hin zu den erfahrenen Feen und Eiszapfen, vom klassischen Ballett bis zum Tango will die Ballettschule einiges bieten.