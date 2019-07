Die Schillerschule ehrt ihre engagierten Sportler

Schüler, die sich im sportlichen Bereich besonders engagiert haben, hat die Schillerschule auch in diesem Jahr wieder ausgezeichnet. Rektor Maurer überreichte den über 50 Schülern ihre Pokale und Urkunden.

Die Schule hat wieder an vielen Events und Turnieren teilgenommen. Vor allem bei den Wettkämpfen von Jugend trainiert für Olympia waren die Mädchen und Jungen der Schillerschule wieder erfolgreich. Im Turnen, Handball und Fußball wurden die Mannschaften Kreismeister und qualifizierten sich damit auch für das Finale im Regierungspräsidium.

Preis für faires Handeln

Diese Leistungen wurden mit Pokalen, die an 25 Kinder übergeben wurden, gewürdigt. Zusätzlich werden jedes Schuljahr ein oder mehrere Sportler des Jahres gekürt, die sich nicht nur in sportlicher Hinsicht sondern auch durch ihr faires, soziales und respektvolles Handeln hervortun. Dieses Jahr ging dieser Titel mit einem Pokal an Lea Barkmann.

Die Schülerinnen und Schüler, die bei run&fun teilnahmen, erhielten bei der Ehrung ihre Urkunden. Auch bei diesem Event, so die Pressemitteilung der Schule, hätten die Teilnehmer der Schillerschule sehr gute Ergebnisse erzielt.