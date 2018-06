Die Preise im Freibad steigen

Die Eintrittspreise für das städtische Freibad werden noch in dieser Saison steigen. Das haben die Gemeinderäte am Montag in einer öffentlichen Sitzung beschlossen. Zuletzt wurden die Preise nach der Sanierung des Freibades 2008 erhöht.

In 2012 deckten die Einnahmen, die sich fast ausschließlich aus den Eintrittspreisen ergeben, nur zu 22 Prozent die Ausgaben. Fehlbeträge zwischen jährlich 400000 und 450000 Euro, höheren Kapital- und Betriebskosten geschuldet, versuche man, so die Sitzungsvorlage, durch die Erhöhung auszugleichen. Trotz dieserspürbaren Erhöhung werde sich der Kostendeckungsgrad auf nur 25 Prozent erhöhen. Mit der Erhöhung, so die Verwaltung, liege man nach wie vor unter beziehungsweise gleich mit den Eintrittspreisen von Freibädern in der Umgebung. Für eine Erhöhung um maximal 15 Prozent sprachen sich die Freien Wähler aus und auch die Grünen forderten für Jahres- und Zehnerkarten eine geringere Erhöhung, als es die Vorlage vorsah. „Treue Besucher“, war sich der Großteil der Räte einig, sollten billiger davonkommen. Der Preis für eine Zehnerkarte entspricht in etwa neun Einzelkarten, der einer Jahreskarte in etwa 20 Einzelkarten. Bemerkbar macht sich die Erhöhung nun vor allem in den Geldbeuteln der einmaligen Besucher: 50 Cent mehr zahlen diese für den Eintritt.

Entwicklungsmodelle der Stadt

Keine Einigung erzielte der Gemeinderat in Sachen Flächennutzungsplan. Der Bürgermeister vertagte die Angelegenheit. Rückblick: 2012 fasste der gemeinsame Ausschuss den Beschluss, die sechste Fortschreibung des Planes einzuleiten. Der Plan sieht den Bau einer möglichen Umgehungstrasse sowie die Bevorratung von Wohn- und Gewerbeflächen vor. Diese Trasse, erläuterte Landschaftsarchitekt Ludger Große Scharmann, solle unterhalb des Dreifaltigkeitsberges verlaufen und entlang dem Ortsrand in Richtung Aldingen reichen. Die Trasse, so Bürgermeister Hans Georg Schuhmacher, führe vor dem Ort aus Spaichingen heraus und nach dem Ort auf die Bundesstraße. Diese Trasse sei zu diesem Zeitpunkt lediglich eine „Entwicklungsperspektive im Hinblick auf eine Verkehrszunahme“, nichts, was zwangsläufig in den nächsten 15 Jahren entstehen wird, betonte Schuhmacher. Das selbe gelte für die Wohn- und Gewerbeflächen. Wie aus der Vorlage zur Sitzung hervorgeht, plane man unter anderem die Aufnahme einer gewerblichen Baufläche und von vier Wohnbauflächen. Auch wenn keine konkreten Nachfragen von Interessenten bestehen, wolle man vorbereitet sein.

Kritik am Flächennutzungsplan

Doch in der Sitzung wurde Kritik am Termin zur Abstimmung über den Flächennutzungsplan laut. Die Gemeinderäte Tobias Schumacher (CDU) und Alexander Efinger (Grüne) sagten, sie sähen den Plan, so wie er ihnen vorgestellt wurde, zum ersten Mal. Fünf Wochen vor der Wahl müsse man bedenken, dass dieser Plan und die Entscheidung auch den neuen Gemeinderat betreffe. Eine Verschiebung der Beschlussfassung lehnte Bürgermeister Schuhmacher ab: „Dieser Gemeinderat ist im Amt und muss darüber abstimmen.“ Die Angelegenheit wurde aber vorerst auf die nächste Sitzung verlegt.