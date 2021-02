Die Notgruppe in Spaichingen freut sich über den Schnee

Da hatte Frau Holle aber ein Einsehen mit den vielen Kindern, die schon seit Wochen ihre Freunde nicht oder mit Einschränkungen, treffen konnten. Dicke Schneeflocken verwandelten Spaichingen in eine zauberhafte Winterwunderwelt. Da waren die Kinder nicht mehr zu halten.

Egal ob mit Schlitten, Bob, Schneeschaufel oder einfach nur dick in den Schneeanzug eingepackt, ging es nach draußen.

So auch die Kinder in den Notgruppen im Kindergarten St. Franziskus. Ihr riesiger Garten war kaum noch wiederzuerkennen, wie von Watte umhüllt. So viel Schnee hatten die Kinder schon lange nicht mehr gesehen.

Voll Freude und ohne müde zu werden tummelten sie sich in den Schneemassen, bauten Schneemänner, machten Schneeengel, verfolgten interessante Spuren oder sausten mit dem Poporutscher den Hügel runter. Auch in Pandemiezeiten kann der Winter herrlich sein.