Die „Mittwochs-Schaffer“ halten den Vereinsgarten schön

Wer sich beim Spaziergang fragt, wem er den Blick auf den wunderschönen Vereinsgarten des Obst- und Gartenbauvereins an der Schlüsselwiese verdankt, dem konnte bei der jüngsten Hauptversammlung des Vereins die Vorsitzende helfen: den „Mittwochs-Schaffern“. Diese treffen sich während der Gartensaison jeden Mittwoch Nachmittag zur Gartenarbeit und machen den Garten zu der für jeden sichtbaren schönen Oase, so Waltraud Winker in ihrem Bericht.

Bürgermeister Markus Hugger beklagte in seinem Grußwort, dass in Zeiten von Corona das Vereinsleben und das Ehrenamt auf eine harte Probe gestellt würden. Andererseits wachse durch die Corona-Krise auch Interesse an Gemüse und Obst aus dem eigenen Garten.

Schriftführer Elmar Grimm berichtete von den Aktivitäten im vergangenen Jahr. Ein Dauerthema beim OGV ist das Werben um neue Mitglieder, so der Bericht des Vereins. So konnten bei der Präsentation des Vereins bei der Hausmesse von der Firma Baustoff Honer zehn neue Mitglieder gewonnen werden.

Am 8. September habe der OGV sein Herbstfest zusammen mit dem Familientag des Kreisverbands im Vereinsgarten veranstaltet. Dabei wurde demonstriert, wie man die Früchte im Garten gesund verarbeitet. So wurde auch frischer Apfelsaft gepresst und gutes „Gsälz“ (Konfitüre) eingekocht.

Auch in diesem Vereinsjahr fanden im OGV-Garten wieder Treffen von Jahrgängern, eine Taufe, Grillfeste, Frauenkaffee und mehr statt. Im November 2019 ist der Ausschuss mit Partnern und weiteren Helfer zum Jahresabschluss zusammen gekommen.

Kassierer Hans Ulmschneider lieferte einen detaillierten Kassenbericht, darunter auch 0,37 Euro Zinserträge. Ferner berichtet er, dass der Verein momentan 186 Mitglieder und davon fünf Ehrenmitglieder hat. Kassenprüfer Patric Kollmar hatte dazu erwartungsgemäß nichts zu beanstanden.

Der Kreisverbandsvorsitzende Hans Weber vom Kreisverband Tuttlingen unterstrich in seiner Rede das Thema „Selbsversorgung aus dem Garten“ und dass man die Früchte der Natur auch verwerten sollte. So sei es traurig, dass zum Beispiel viele Äpfel verfaulten, statt zu gutem Apfelsaft verarbeitet zu werden.

Nach der Entlastung der Vorstandsschaft wurden bei den anschliessenden Wahlen die Vorsitzende Waltraud Winker, der Kassierer Hans Ulmschneider, der Kassenprüfer Patric Kollmar und die Beisitzer Hans Brugger, Adolf Kupferschmid, Claus Grimm und Elfriede Winker-Sekler bestätigt. Neu als Beisitzer wurden Roswitha Hauser und Hubert Bursy gewählt.

Robert Götschl hat seine Ausschussarbeit nach 22 Jahren auf eigenen Wunsch beendet. Leider waren die zu ehrenden Jubilare aus Corona-Gründen nicht anwesend, aber entschuldigt. So bekommt Kuno Weber für 40-jährige Mitgliedschaft das goldene LOGL-Bäumchen.

Für 25-jährige Mitgliedschaft bekommen Theresia Beiter, Luitgard Engel, Werner Kapfer und Herbert Remmele das silberne LOGL-Bäumchen. Der ursprünglich geplante Vortrag von Hannelore Uhl zum Thema „Apfelessig; natürliche Herstellung, vielfältige Verwendung“ fand nicht statt.