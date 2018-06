Die MGV-Piraten stürmen die Bühne

Ein tolles Programm haben die vielen Akteure beim bunten Abend des Männergesangvereins in Mahlstetten der Narrenschar in der Mehrzweckhalle geboten.

Mit einem Medley aus bekannten Seemannsliedern luden die Matrosen des MGV unter der bewährten Leitung von Claudia Mülher-Bienert zu einer Segeltour ein, während der Liedvorträge wurde ein riesiges, aus vielen bemalten Kartons bestehendes Segelschiff aufgebaut. Georg Steyrer als Globetrotter erzählte von viel Kuriosem, was er als Gewinner einer Weltreise erleben konnte. „Aber mir reicht’s, dass ich weiß, dass i kinnt wenn i wett“ – der Ohrwurm von Maria Münch, Lukas Bronner, Lisa Bronner, Werner und Gudrun Specker und mit Gitarrenbegleitung von Harold Merxx gekonnt auf die Bühne gebracht, durften diese erst nach einer Zugabe verlassen. Ein Kracher war wieder mal der Auftritt vom Motorradclub Heuberg, die als „Fürstenberg-Ritter“ mit auf Schuhe genagelten Fürstenbergkisten einen rhythmischen Tanz hinlegten, der auch wiederholt werden musste.

Nach der Pause unterhielten die Matrosen vom MGV musikalisch mit allerlei Anekdoten aus dem Vereinsleben des vergangenen Jahres, die mit Bildern untermalt wurden. Schon bald Tradition ist der Gastauftritt der befreundeten Sänger aus Menningen, die als „reife Früchtchen“ den Saal zum Toben brachten. Erst nach zwei Zugaben durften die Akteure die Bühne verlassen.

Was es so allerhand aus den Vereins- und Ortsleben zu erzählen gab, wusste wie jedes Jahr der „Grafschtoaner Goascht. Anschließend wurde die Halle von den Piraten des MGV gestürmt, die flugs das Segelboot auf der Bühne enterten und in Windeseile war auf der Bühne ein Riesenpiratenschiff, ebenfalls bestehend aus bemalten Kartons zu sehen.

Durch das gelungene Programm führten Vorstand Dieter Weigl, Peter Bronner, Guido Sauter und Josef Schweizer. Die Idee für die Auftritte stammten auch dieses Jahr vom Ehemann der Dirigentin, Michael Mülher-Bienert. Harold Merxx unterhielt die Narren noch bis tief in die Nacht.