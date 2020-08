Die meisten Neuntklässler bleiben an der RMS

24 Jugendliche der Klasse 9a der Rupert-Mayer-Schule (RMS) in Spaichingen haben jüngst in einem kleinen feierlichen Rahmen ihre Abschlussfeier begehen können.

Von den 24 Schülern bleiben 18 Schüler an der RMS, um als nächstes Etappenziel den Werkrealschulabschluss anzustreben. Drei Schüler werden an zweijährigen Berufsfachschulen zum Mittleren Bildungsabschluss kommen. Lediglich drei Schüler starten mit einer Ausbildung ins Berufsleben. Bereits beschlossene Sache, dass dann zum Ende der 10. Klasse eine große Abschiedsfeier stattfinden soll, zu der die Schüler, die nicht an der RMS bleiben, eingeladen werden, heißt es in der Mitteilung der Schule.

Umrahmend von zwei Musikstücken richteten die beiden Klassenlehrer Kathrin Weber und Ekkehard Mager nochmals das Wort an die Schüler und brachten auch ihre Freude zum Ausdruck, dass der Großteil der Klasse ihren schulischen Weg weiter an der RMS bestreitet.

Der Ansprache der Schulleiterin Jutta Höss folgte die Zeugnisausgabe durch die beiden Klassenlehrer.

Jutta Höss übernahm im Anschluss die Übergabe der Preise der Stadt Spaichingen und der Belobigungen. Nach einem weiteren Musikstück dankten die Elternvertreterinnen Haag und Hartl den beiden Klassenlehrern mit einigen Worten und einem Abschiedsgeschenk.

Die Elternvertreterinnen waren es auch, die im Schulhof der Rupert-Mayer-Schule zum Abschluss einen kleinen Imbiss vorbereitet hatten.

Die Absolventen

Folgende Schüler haben den Hauptschulabschluss bestanden: Marvin Bailer (Belobigung); Loris Donatelli, Seitingen-Oberflacht; Ruben Eberle; Jonas Friesen, Aldingen; Fabio Evangelist; Sara Wolf, Gosheim; Alina Goncarov, Wehingen; Emily Groh; Ann-Maria Günthner, Reichenbach; Jessica Grohs; Sabine Hollmann, Trossingen; Jonas Hartl; Marlon Hipp; Leon Hipp, Tuttlingen-Nendingen; Cody Nieder; Maik Thörmer, Tuttlingen; Nico Pawik, Balgheim; Hannah Runge, Hausen o.V.; Jordan Schiebli (B), Rietheim-Weilheim; Emily Franke; Mika Franzl (B); Dominik Frombach; Maria Usta (B), Spaichingen.

Preise der Stadt Spaichingen erhielten: Marvin Bailer für das Fach Mathematik, Alina Goncarov für das Fach Deutsch, Mika Franzl für das Fach Englisch, Emily Groh für das Fach Kunst, Jordan Schiebli für das Fach Sport und Sara Wolf für das Fach Musik.