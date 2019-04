Die Listen laufen sich langsam warm

Seit Montag stehen die ersten Großplakate – nach und nach gesellen sich neue hinzu: Der Kommunalwahlkampf 2019 hat nun auch im Straßenbild sichtbar begonnen. Die Listen nutzen neben den „klassischen“ Wahlkampfmedien wie Plakaten, Flugblättern und Vor-Ort-Besuchen auch das Internet. Hier stellen sich die Parteien und Wählervereinigungen derzeit auf den Wahlkampf ein.

Manche Fraktionen haben zwischen den Wahlen eher regelmäßig Neuigkeiten aus der Stadtpolitik auf ihren Homepages und im sozialen Netzwerk Facebook gepostet, vor allem CDU und Pro Spaichingen.

Hier eine kurze erste Übersicht:

Die CDU startet auf Facebook sogar mit einer eigenen Wahlkampfseite: #spaichingenmiteinander. Die haben bereits 116 Personen abonniert. Abgebildet sind wie bei den anderen Listen die Kandidaten und kurze Steckbriefe. Auf dieser Seite gibt es auch die Wahlkampftermine wie den Stand am Samstag auf dem Wochenmarkt, aber auch andere. Die CDU postet erste inhaltliche Aussagen wie: „Wir wollen Handel und Gastronomie unterstützen, statt reglementieren.“

„Lupen-Thema“ nennen die Freien Wähler als Stichwort für inhaltliche Schwerpunkte im Wahlkampf. „Spaichingen unter die Lupe nehmen“, lautet denn auch der Schriftzug zum neuen blaugrünen Logo, den Farben des Stadtlogos. Deren Facebook-Seite wird von 80 Facebook-Nutzern abonniert. Eines der Lupen-themen ist ein funktionierendes Radwegenetz für Spaichingen. Ob hier Koalitionen angebahnt werden? Jedenfalls ist auch ein Foto zu Fragen der Verkehrsentlastung mit dem Grünen Landesverkehrsminister gepostet.

Pro Spaichingen, die bei der vergangenen Wahl gleich mit drei Sitzen erstmals in den Gemeinderat eingezogen ist, legt im Facebook-Auftritt zu Beginn der heißen Wahlkampfphase ebenfalls Wert auf die Präsentation ihrer Kandidaten, die mit Steckbriefen und Fotos vorgestellt werden. Im März hatte noch das Thema Klinikschließung Spaichingen dominiert. Pro Spaichingen hat mit ihrer Facebookseite derzeit die meisten Abonnenten, 376, also Nutzer, die auf ihrer eigenen Seite automatisch Neuigkeiten vorfinden, wenn sie online gestellt werden. Die Homepage www.pro-spaichingen.de hat einen Gag zum Einstieg: Hier erfährt man auf die Sekunde genau, wie lange es noch bis zur Wahl dauert. Am Samstag sind es 35 Tage.

Banner verschwunden

Erst dachte man, dass hier Diebe mit skurrilen Vorlieben am Werk waren, doch dann stellte sich heraus: Die Banner, die die Wählervereinigung Pro Spaichingen auch schon im Wahlkampf 2014 aufgehängt hatten, sind offenbar für diesen Wahlkampf 2019 zu groß. Fest steht: Der Bauhof hat sie abgehängt und mitgenommen. Ob zurecht, das wird wohl derzeit geprüft. Also: Klassische Diebe waren nicht unterwegs im Städtle.

Die Grünen werden auf Facebook derzeit von 35 Nutzern abonniert. Diese Seite dient derzeit noch vor allem dazu, die Kandidaten vorzustellen und verschiedene Umweltthemen sichtbar zu machen.

Die SPD hat sich ebenfalls einen Gag einfallen lassen: Manche Fotos, auch Kandidatenfotos, erscheinen in 3D-Effekt. Die SPD begleitet auf ihrer Facebookseite (173 Abonnenten) vor allem auch ihre Aktionen. Mit ihrer Rote-Sofa-Aktion haben sie den Auftakt des sichtbaren Wahlkampfs gemacht. Jeder Stadtteil wird besucht, um Themen anzuhören. Allerdings beim ersten Mal noch nicht mit viel Resonanz.

Die FDP ist weder auf Facebook (80 Abonnenten) noch auf der Homepage in den lokalen Wahlkampf eingestiegen. Sehr aktiv wurde allerdings die Klinikdebatte begleitet.

Schicken Sie Ihre Fragen!

Natürlich wird Ihre Zeitung vor der Kommunalwahl ausführlich über die Kandidaten und Listen, ihre Vorstellungen und Vorhaben berichten. Aber wir werden auch Wahlprüfsteine aufstellen, auswerten, was welche Fraktion in den vergangenen fünf Jahren angeschoben hat, und wie sie bei wichtigen Fragen abgestimmt hat.

Der Heuberger Bote wird wie bei den vergangenen Wahlen auch Veranstaltungen zur Information organisieren. Seit Wochen steht der Termin rot im Kalender: Die Listen sind auch dieses Mal wieder eingeladen, einige ihrer Kandidaten aufs Podium zu schicken: So lernen die Bürger zu mehreren kommunalpolitischen Fragestellungen möglichst viele Kandidaten und ihre Ideen kennen. Moderiert wird die Veranstaltung von Heuberger Bote-Redaktionsleiterin Regina Braungart.

Die öffentliche Veranstaltung findet statt am 21. Mai um 19Uhr im „Kreuz-Saal“. Gerne können Sie, liebe Leser, vorab Fragen, die Sie besonders interessieren, an r.braungart@schwaebische.de oder den Heuberger Bote, Hauptstraße 90, 78549 Spaichingen, schicken. Wir werden sie für die Veranstaltung aufnehmen.