Die Jugendleiter des TV Spaichingen wollen Abteilungen stärker zusammenführen

Die Jugendleiterinnen und Jugendleiter des TV Spaichingen wollen den Zusammenhalt der einzelnen Abteilungen des Turnvereins stärken und haben dazu in einem Treffen viele Ideen entwickelt.

Philipp Reuther und Michael Hirsch (beide Abteilung Turnen), Brigitte Schäfer (Handball), Katja Holler (Volleyball) und Selina Schäfer (Jugendleiterin TVS) trafen sich zum gemeinsamen Austausch auf dem Kleinspielfeld. Da ein solches Treffen in dieser Konstellation schon ein paar Jahre zurück liegt, gab es viele Ideen, Anregungen und auch viel Gesprächsbedarf.

Dabei ging es in der Sitzung unter anderem darum, Trainingscamps und Zeltlager wieder mehr zu bewerben oder Turniere zu kreieren und durchzuführen, die abteilungsneutral sind, wie zum Beispiel ein „Fußball-Tennis-Turnier“. Um die soziale Interaktionen der Abteilungen zu stärken, wurde überlegt, ein Angebot für Jugendliche zu gestalten, das den Freitagabend betrifft. Der Grundgedanke: Jugendliche aus allen Abteilungen treffen sich zusammen auf ein Getränk nach dem Training und tauschen sich aus. Dabei wären Freizeitspiele, Gemeinschaftsspiele oder auch sportliche Aktivitäten möglich. Zudem sollen Ausflüge wie Europapark oder der Besuch in einem „Jumphouse“– also einer Trampolin-Halle – nicht fehlen.

Neu in der Turnabteilung ist die Neubesetzung des Jugendleiteramts durch Philipp Reuther und Michael Hirsch. Beide sind seit Kleinkindalter mit dem Turnen vertraut und beim Aufbau der Turnschule seit der ersten Stunde dabei gewesen. Auch heute sind beide noch aktiv dabei, sei es als Trainer, Turner der Ligamannschaft oder auch als Grillmeister des Krautdog-Stands auf dem Martinimarkt.

Die Jugend des Turnvereins könne auf jeden Fall gespannt sein, so die Pressemitteilung der Jugendlichen, auf „einige coole Angebote und Umsetzungen in naher Zukunft“. Die Jugendleiter waren sich einig, dass solche Treffen regelmäßig stattfinden sollten, um eine gute und zukunftsorientierte Jugendarbeit zu gewährleisten.