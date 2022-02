Die Hundefreunde Spaichingen starten wieder durch

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Jahreshauptversammlung wurde trotz der aktuell geltenden Corona Maßnahmen gut besucht. Ebenfalls anwesend war der Bürgermeister Markus Hugger. Auch in diesem Jahr steht der Verein finanziell dank stabiler Mitgliedszahlen gut da. Während des Lockdowns standen die fleißigen Hände des Vereins nicht still, der Trainingsplatz wurde umstrukturiert und gemeinsam mit der Stadt Spaichingen konnte erfolgreich eine Lösung gefunden und umgesetzt werden. Ein Gartenhaus wurde errichtet welches zukünftig unter anderem für Turniere und Veranstaltungen als Wettkampfbüro genutzt wird. Im Herbst erhielt der Welpen/Junghundeplatz einen eigenen Lichtmast welcher das Training im Dunkeln ermöglicht.

Trotz der letzten zwei Corona-Jahre wurde das Training weiterhin gut besucht. So konnten in der Welpengruppe in den vergangenen zwei Jahren 21 Welpen ausgebildet werden. In der Basisgruppe trainieren momentan 10 Hundeführer mit ihren Vierbeinern und in der Fortgeschrittenengruppe 15 Hund-Mensch Teams regelmäßig. Der Ausblick auf das diesjährige Vereinsgeschehen ist vielversprechend; geplant sind eine Begleithundeprüfung (BH), die Austragung der Kreismeisterschaft der KG 12 sowie der Happy Hippo Cup. Liane Löffler verabschiedet sich aus dem aktiven Part als Trainerin, nachdem sie jahrelang für die Sparte Obedience erfolgreich zuständig war.