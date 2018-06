Die Huggers feiern Eiseren Hochzeit

„Ich bekomme jede Woche einen Rosenstrauß von meinem Mann“, sagt Anne Hugger. Und das hat ihr Mann Josef Hugger konsequent durchgezogen – bis zur Eisernen Hochzeit, die die beiden am heutigen Mittwoch feiern.

Es war Zufall, dass sich die Bayerin und der Oberpfälzer vor 66 Jahren kennengelernt haben. Josef Hugger sei damals bei seinen Verwandten in Neuhaus gehockt, „und da habe ich sie abends getroffen“, erinnert er sich. Doch wie das ganz genau ablief, wissen die beiden heute nicht mehr. Dass sei schon so lange her.

Aber eins weiß Anne Hugger mit Bestimmtheit: „Ich bin froh gewesen, dass ich ihn kennengelernt habe.“ Er war damals 20, sie 18 Jahre alt. Drei Jahre später haben sie geheiratet. Früher sei es nicht gegangen. „Er hat daheim helfen müssen“, sagt Anne Hugger. Die Mutter sei alleine gewesen mit ihm und den beiden Geschwistern. Die Hochzeit wurde dann nicht groß gefeiert, einfach „normal“ erinnern sich die beiden „und einer hat Musik gemacht.“

Sie haben immer fest zusammengehalten

Über die Jahre haben Anne und Josef Hugger „fest zusammengehalten“, wie die 84-Jährige öfter betont. Sie stellte 30 Jahre lang Uhrengehäuse her, er fuhr nach Feierabend ehrenamtlich für das Rote Kreuz, wo er mittlerweile 65 Jahre Mitglied ist. Neben der Erziehung der beiden Kinder blieb da nicht viel Zeit für Hobbys; der Zahltag war recht schmal und das Haus musste ja auch noch umgebaut werden. Dank der Hilfe seiner Frau im Haus konnte Josef Hugger in seiner Freizeit dann doch noch das ein oder andere kunstvolle Furnierbrett gestalten. „Wir haben hier immer fest geschafft und uns gegenseitig geholfen“, sagt Anne Hugger.

Ihr eisernes Hochzeitsfest, das mit der 86. Geburtstagsfeier von ihrem Mann zusammenfällt, feiert das Ehepaar an seinem „Lieblingsplatz“, einem überdachten Sitzplatz im Garten hinterm Haus. „Die Verwandtschaft kommt und wir grillen“, sagt Josef Hugger. Ihr „Sommerhaus“, wie sie den Platz stolz nennen, ist für die beiden Gold wert, denn allzu gut zu Fuß sind sie nicht mehr. Und das ist das Einzige, was sie sich für die Zukunft wünschen, „dass die Gesundheit a weng besser wird.“ Eine „liebe Familie und liebe Enkel“, haben sie ja schon, sind sich die beiden einig. „Und sonst sind wir zufrieden, gell Vater?“, sagt sie und schaut zu ihrem Mann. Der nickt.