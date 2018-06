Die heilsamen Kräfte der Brombeere

Der Spaichinger Heilpraktiker Helmuth Gruner gibt jeden Samstag Gesundheitstipps. Heute beschäftigt er sich ein zweites Mal mit der Brombeere.

Unter den Beerenfrüchten zählt die Brombeere zu den größten Pro-Vitamin A-Lieferanten – und sie ist ein Antioxidant: Sie hilft also dem Körper, gegen freie Radikale vorzugehen, die als Krebserreger gelten. Die Beeren enthalten auch Anthozyane (Pflanzenfarbstoffe) mit zahlreichen Wirkungen auf unsere Gesundheit, vor allen Dingen auf das Immunsystem. Damit trägt der Verzehr zum Schutz vor Krebs, Herzkrankheiten und einigen Alterserscheinungen bei.

Bindegewebe gekräftigt

In der Heilkunde wird aber nicht die Frucht, sondern das Blatt verwendet. Früchte und Blätter wirken der Verengung der Blutgefäße entgegen, sind somit Naturmittel, die der Gefahr von Blutgerinnseln entgegenwirken sollen. Sie kräftigen außerdem das Bindegewebe.

Zur Anwendung in Form eines Tees bei Durchfallerkrankungen und bei Entzündungen der Schleimhäute des Mundes und des Rachens gibt es wissenschaftliche Belege. Ärzte empfahlen früher diesen Tee gegen die Ruhr, aber auch bei Brustleiden, Husten und Zahnfleischschwund. In der Volksheilkunde haben sich diese Anwendungen erhalten. Man trinkt den Tee auch bei Menstruationsbeschwerden. Die schleimlösenden, entzündungshemmenden Eigenschaften finden vor allen Dingen bei Erkrankungen des Magen-Darm-Bereichs Anwendung. Blatt und Beeren helfen bei Sodbrennen, Völlegefühl und Durchfall. Äußerlich werden die Blätter als Abkochung bei Entzündungen im Rachenbereich und bei Hautausschlägen verwendet. Das Zerkauen von frischen grünen Brombeerblättern kräftigt das Zahnfleisch. Da die Brombeeren als Frucht große Mengen an leicht verdaulichem Fruchtzucker enthalten, sind sie bei weitem nicht so süß wie Himbeeren, und deshalb für Diabetiker in Maßen geeignet.

Als Saft oder in Form von konzentrierter Brombeermarmelade kann die gesunde Frucht auch Heiserkeit beseitigen. Mit angewärmtem Brombeersaft pflegt man eine überanstrengte Stimme wieder gesund. Dazu den Saft eine Weile im Mund lassen und dann erst schlucken.

Außerdem gehören Brombeeren zu den Kupferpflanzen. Wer Kupfermangel hat oder bei wem die Kupferaufnahme gestört ist, hat mit dieser Einschleuserpflanze eine biologische Formel gefunden, um dem Organismus die Resorption zu erleichtern.

Rezepte

Schwarztee-Ersatz

Frische, hellgrüne, den obersten Zweigspitzen entnommene Brombeerblätter rollt man nach dem Pflücken und Abwelken zwischen den Händen, knetet sie nach leichtem Anfeuchten ballenförmig zusammen, knüpft sie in ein Tuch ein und lässt sie bei 35 Grad einige Tage liegen. Dieser Tee-Ersatz wird nun getrocknet und einige Wochen verschlossen aufbewahrt. Er schmeckt wie russischer Tee, es fehlt ihm aber der Koffeingehalt.

Kräutertee

Eine Mischung von zwei Teilen Brombeerblättern, einem Teil Himbeerblättern, dazu einen Teil eines gerade benötigten Arzneimittels; bei Husten zum Beispiel Huflattich, bei Fieber Lindenblüten, bei Blähungen Kamille oder Pfefferminze.

Teemischung für jeden Tag

Dafür vermengt man einen Teil Brombeerblätter, einen Teil Erdbeerblätter, einen halben Teil Rosenblätter, einen halben Teil Johannisbeerblätter und einen halben Teil Malvenblüten.

Brombeermarmelade

150 Gramm Honig werden mit 40 Mililitern gutem Essig verrührt. Pfefferkörner, Koriander, Wacholderbeeren, eine kleine Scheibe Ingwer und eventuell Kardamom in die Flüssigkeit rühren und alles erhitzen. Dazu ein halbes Kilo Brombeeren geben und alles bis zum Kochen erhitzen. Noch heiß in Gläser füllen und kühl stellen. Die süß-sauren Brombeeren passen zu Fleisch, aber auch zu gebratenen Pilzen. Kurz aufgekochte Brombeeren kann man mit Senf und Pfeffer pikant würzen, und so als Soße zu Wildgerichten reichen.