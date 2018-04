Die „Hühnerleiter“ als Modell

Der Marktplatzstand zu einem barrierefreien Bahnhof in Spaichingen hat großes Interesse gefunden. Ein Modell machte in einfacher Weise klar, warum das Gleis 3 mit weniger Weichen schneller, und wie beschwerlich der Weg über die „Hühnerleiter“ ist (wir berichteten). „Bei allem Verständnis für den dichten Zeitplan der Bundesbahn“ waren sich laut Pressemitteilung fast alle einig: Es müsse in Spaichingen eine Alternative für die „Hühnerleiter“ und das „mühsame bis unmögliche Erreichen des schnelleren Gleises 3“ gefunden werden. Die Demonstration am kommenden Samstag ab 14.30 Uhr, zu der viele ihr Kommen zugesagt hätten, solle das Anliegen unterstreichen und die Bundesbahn dazu bringen, „ihre Fahrgastzahlen zu aktualisieren, ihre mittel- und langfristigen Ziele für den Bahnhof in Spaichingen mit Alternativen zur Hühnerleiter aufzuzeigen“.