Die Gleitschirmflieger informieren

Das Jahr ist noch jung, doch die Vorbereitungen auf die Flugsaison 2018 sind beim Gleitschirmverein Heuberg-Baar schon in vollem Gange. Der Fokus liegt dabei zum einen auf dem am 5. und 6. Mai anstehenden Festival „Winch & Fly“ auf dem Schleppgelände Eichenhärtle oberhalb von Dürbheim, zum anderen aber auch darauf, Interessierten und Einsteigern, die das Fliegen mit dem Gleitschirm erlernen wollen, ein „Zuhause“ und eine qualifizierte Ausbildung zu geben.

Dazu fand am vergangenen Mittwoch mit gut einem Duzend Interessierten der erste von zwei Info Abenden statt. Im Sportheim in Gosheim informierte Thomas Latzel von der Flugschule „Gemeinsam Fliegen“ und Mark Weiß vom GSV Heuberg-Baar über den Gleitschirmsport und die Ausbildung zum Gleitschirm-Piloten.

„Das Gleitschirmfliegen ist die schönste Art des Fliegens“, so Latzel. „Sie kommt dem ursprünglichen Gedanken des Fliegens am nächsten.“ Einer der schönsten Momente sei, so Latzel, das Fliegen mit Vögeln. So kommt es nicht selten vor, dass gemeinsam mit Gänsen oder in südlicheren Fluggebieten auch mit Geiern geflogen werden kann. Gleitschirmfliegen sei „die sanfteste Art des Fliegens“, naturverträglich und umweltschonend. Ein geeigneter Hang für den Bergstart oder eine Wiese für den Windenstart ist alles, was für den Gleitschirmsport nötig ist.

Wer das Gleitschirmfliegen erlernen möchte, kann dies mit der Flugschule „Gemeinsam Fliegen“ in zwei Abschnitten tun. Der Grundkurs wird vom 24. bis 27. Mai und der Höhenkurs 4. bis 17. Juni stattfinden. Im Anschluss bietet der GSV Heuberg-Baar die Möglichkeit der Einweisung in die Startart Windenschlepp. Termine hierfür sind Mitte Juni oder Juli als zweitägiger Kompaktkurs geplant.

Auf dem Startgelände an der vereinseigene Winde müssen 20 Windenstarts unter Aufsicht eines erfahrenen Ausbilders absolviert werden. Alle Flüge in der Grundausbildung, dem Höhenflugkurs oder an der Winde werden mit Funkunterstützung eines Fluglehrers gemacht. Theorieunterricht, Theorieprüfungen und praktische Prüfungen werden innerhalb der jeweiligen Kurse absolviert.

Die Ausbildung mündet im sogenannten A-Schein, welcher selbstständiges Starten und Fliegen im Umkreis des Startgeländes erlaubt. In einem weiterführenden Kurs kann der B-Schein erworben werden, welcher dann auch Streckenflüge erlaubt. Weitere Infos zum Gleitschirmsport oder zum nächsten Infoabend können über den GSV Heuberg-Baar eingeholt werden.

gsv-heuberg-baar.de (pm)