Die Gesundheitstage bekommen Kontur

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Förderverein Gesundheitszentrum Spaichingen will mit den Spaichinger Gesundheitstagen die Gesundheit der Bürger der Stadt und des Umlands und die Angebote dafür fördern. Ihm liegt sehr daran, bekannt zu machen, was das Gesundheitszentrums in der ehemaligen Klinik bietet, und mitzuhelfen, dies weiterzuentwickeln. Denn die Zeit vergeht, und noch ist sehr vieles von dem, was für das Gesundheitszentrum versprochen wurde, nicht in „trockenen Tüchern“. Und je länger sich alles hinzieht, umso weniger ist es den Bürgern bewusst, wie viel nach wie vor und neu im Klinikgebäude geleistet wird. Daneben soll die Vielfalt an Möglichkeiten in und um die Stadt noch bekannter werden, Gesundheit im Alltag, am Arbeitsplatz und in der Schule und auch in der Freizeit zu fördern und zu erhalten. Dies ist besonders jetzt nach der Pandemie mit ihren Kontaktbeschränkungen besonders nötig. Ein interessanter Schwerpunkt dabei ist auch die betriebliche Gesundheitsförderung. Bürgermeister Hugger ist der Schirmherr der Gesundheitstage.

Beginnend mit der bereits ausgebuchten „Gesundheitsmesse“ am 24. und 25. September werden im Anschluss zahlreiche Informationen in Vorträgen und Seminaren angeboten. Ein erster Höhepunkt wird der „Professorenstammtisch“ am 24. September in der Erwin-Teufel-Schule sein. Aus Spaichingen kommende Wissenschaftler werden darüber diskutieren, wie die Medizin der Zukunft aussehen könnte. Und am 17. Oktober wird eine Podiumsdiskussion Sozialpolitiker aus dem Landtag und Verbandsfunktionäre zur „Altenpflege der Zukunft“ zusammenführen, ebenfalls in der Aula der Erwin-Teufel-Schule. In einer Vortragsreihe bis in den November hinein wird das Gesundheitszentrums seine Angebote präsentieren. Hinzu kommen zahlreiche weitere Vorträge, Schnupperangebote und Präsentationen im Herbst. Diese werden die Vielfalt der „Gesundheitsszene“ in Spaichingen bekannt machen.

Schauen Sie doch rein in die Homepage www.spaichingen-foerdert-gesundheit.de und in die Sozialen Medien! Nach wie vor können noch weitere Angebote von Vereinen, Praxen, Geschäften, Betrieben und Einzelpersonen angemeldet werden.