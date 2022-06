Die Generation 60+ und das Internet: Die Jüngeren sind nicht immer die besten Berater

„Was ist denn ein Podcast?“, fragt sich mancher – nicht nur ältere – Mensch. Aber gerade in der Generationen 60+ und vor allem 80+ ist die Zahl derer, die aktiv Computer und Internet nutzen, noch relativ klein. Viele fühlen sich dadurch von Teilen des gesellschaftlichen Lebens ausgeschlossen. Sich Hilfe bei Jüngeren zu holen, ist allerdings nicht immer eine gute Idee.

„Ich hab früher auch gedacht: Dieses ganze digitale Zeug braucht’s doch nicht“, sagt Heidi Weinberger, die den evangelischen Seniorenkreis in Spaichingen leitet. Doch inzwischen hat sie ihre Meinung geändert: „Aber dann heißt es: ,Schauen Sie auf www.sowieso’ oder ,Mehr dazu finden Sie im Internet’. Aber viele Alte haben das nicht – wollen aber trotzdem am Leben teilhaben.“

„Nur ganz, ganz wenige“ nutzen Internet

Heidi Weinberger selbst nutzt das Internet auch privat und hat unter anderem ein Digitalabo bei der Schwäbischen Zeitung. „Früher habe ich Internet im Beruf gebraucht, und habe es deshalb daheim auch.“ Doch damit, so ihr Eindruck, ist sie unter ihren Altersgenossinnen und -genossen der Über-80-Jährigen in der Minderheit: Es hätten nur „ganz, ganz wenige“ aus dem Seniorenkreis einen Internetanschluss, vielleicht zwei oder drei.

Der subjektive Eindruck von Heidi Weinberger wird von den Ergebnissen einer Studie bestätigt, die das Bundesfamilienministerium im April vorgelegt hat: Demnach nutzt in Deutschland nur gut jeder dritte Mensch ab 80 Jahren das Internet. Während in der Gesamtbevölkerung 88 Prozent das Internet aktiv nutzen, liegt der Anteil der Internet-Nutzer bei den Über-80-Jährigen bei 37 Prozent.

Großer Unterschied zwischen Männer und Frauen

Aber auch innerhalb der Gruppe der Hochaltrigen gibt es deutliche Unterschiede: Von den hochaltrigen Männern nutzen 52 Prozent das Internet, bei den Frauen der gleichen Altersgruppe sind es aber nur 29 Prozent. Während die Mehrheit der hochgebildeten (59 Prozent) und einkommensstarken (67 Prozent) Hochaltrigen online sei, seien es bei den Niedriggebildeten (16 Prozent) und Einkommensschwachen (22 Prozent) deutlich weniger. Insgesamt 57 Prozent der Hochaltrigen mit Internetzugang sind täglich online.

Post statt Mail

Die Kommunikation innerhalb des evangelischen Seniorenkreises funktioniert übrigens auch ohne Internet ganz gut: Die Einladungen zu den Veranstaltungen werden in gedruckter Form per Post geschickt, und ab und zu ruft Heidi Weinberger auch bei Stammgästen an, um sie auf eine kommende Veranstaltung hinzuweisen.

Gudrun Schickhaus gibt seit zwei Jahrzehnten Computerkurse für die Generation 65+ – unter anderem für die VHS. Ihr ältester Kursteilnehmer war 91 Jahre. Nach ihrem Eindruck sind es vor allem zwei Gründe, warum Menschen im fortgeschrittenen Alter noch den Umgang mit Computer und Internet lernen wollen: Die Nutzung von E-Mails und – „Google“. „Die Leute wissen oft nicht, was der Unterschied zwischen dem Internet und Google ist.“ Für viele bestehe Internetnutzung vor allem darin, in der Suchmaschine nach Informationen zu suchen.

„Vor Online-Banking und Einkaufen im Internet, da haben viele ältere Leute noch Angst“, so der Eindruck von Schickhaus. „Ich sage dann immer: Ihr habt doch früher bei Neckermann bestellt. Da habt Ihr doch auch keine Angst gehabt?“

Chat ist schnelle als Telefon-Hotline

Dabei könne man mit dem Internet aber noch viel mehr anfangen: vom Sperrmüll bestellen bis hin zu Rat bei technischen Problemen mit dem Telefonanbieter einholen: „Wer da in der Telefon-Hotline anruft, kommt oft nicht durch, weil es kaum noch Mitarbeiter am Telefon gibt. Im Chat bekommt man dagegen meist schnell und zuverlässig die gesuchte Antwort – nur muss man eben wissen, was ein Chat ist.“ Auch nach ihrem Eindruck sind es vor allem Ältere, die früher schon beruflich mit Computer und Internet gearbeitet haben – so wie Heidi Weinberger –, die es auch im Ruhestand noch nutzen.

„Ich habe mal mit einer Jahrgängerin von mir gesprochen“, so Weinberger, „die hat gesagt: ,Ach, ich werde in meinem Alter nicht noch mit dem Zeug anfangen. Und wenn ich mal was brauche, dann macht’s mir meine Tochter.’“ In der Tat sind es meistens die Kinder und Enkel, die den Älteren bei Bedarf helfen.

Die Idee der generationenübergreifende Hilfe – die Enkelin bringt der Oma das Internet nahe – möchte auch der Kreisseniorenrat aufgreifen, um mehr Senioren an die Nutzung des Internets heranzuführen. „Das Thema Internet und Digialisierung wird in Zukunft auch für Senioren immer wichtiger werden“, ist der Vorsitzende des Kreis-Seniorenrats, der Gosheimer Anton Stier, überzeugt. Der Kreis-Seniorenrat möchte deshalb dezentral in den Gemeinden Infoveranstaltungen für Senioren rund um das Thema organisieren. Die Planungen seien allerdings, so Stier, noch ganz am Anfang.

Junge kenne sich nicht unbedingt besser aus

Allerdings warnt Gudrun Schickhaus vor dem „Aberglauben“, die Jungen würden sich besser mit Computer und Internet auskennen: „Das stimmt nicht! Die Jungen kennen sich auch nicht aus. Im Gegenteil: Die sind oft leichtsinniger.“ Ältere Nutzer hinterfragten noch, was eine auf dem Bildschirm auftauchende Meldung bedeutet. „Jüngere klicken das einfach weg.“ Auch was den Umgang mit persönlichen und privaten Daten angeht, seien die jungen Menschen, die mit Computer und Internet aufgewachsen sind (sogenannte „Digitale Eingeborene“ oder „Digital Natives“) oft sorgloser und unvorsichtiger als Ältere. Insgesamt – altersübergreifend – sei das Wissen über den effektiven Umgang mit Computern eher zurückgegangen: „Ich habe jetzt für drei Generationen Computer-Kurse gegeben, und das Wissen und der Umgang mit dem Computer werden immer oberflächlicher. Und die Jüngeren geben dann den Älteren die Falschinformationen oder oberflächlichen Informationen weiter. Im Grund bräuchten die Jungen Computerkurse.“ Schickhaus rät deshalb, einen professionellen Computerkurs – etwa bei der VHS – zu machen.

Gerade auch wegen der Vereinsamung im Alter – Corona habe das noch verschärft – hält Anton Stier vom Kreisseniorenat das Internet für ein wertvolles Mittel, um mit anderen zu kommunizieren und in Verbindung zu bleiben. Aber auch Themen wie Tele-Medizin – also die Online-Sprechstunde mit einem Arzt – würden in Zukunft immer wichtiger, ist Stier überzeugt.

Bankfilialen verschwinden

Auch angesichts der Tatsache, dass immer mehr Behörden und Firmen ihre Dienstleistungen ins Internet verlagern – vom Online-Banking bis zur Steuerereklärung – sollten sich auch Senioren mit dem Thema Digitalisierung befassen: „Wenn die Banken ihre Strategie weiterverfolgen“, so Stier, „und nicht nur Filialen vor Ort, sondern auch Geldautomaten und Kontoauszugsdrucker abbauen, dann bekommen nicht nur Senioren ein Problem.“

Ein „Riesenproblem“ sieht Stier vor allem darin, dass viele Senioren sich dessen noch gar nicht recht bewusst seien. Auch deshalb möchte der Kreisseniorenrat das Thema verstärkt aufgreifen.

PC-Hilfe bei Anruf

„Da tut sich gottseidank gerade viel in der Seniorenarbeit“, bestätigt Anita Horn, Leiterin des Hauses der Senioren in Tuttlingen. Auch das Haus der Senioren hat bereits – zusammen mit der Volkshochschule – Tablet-Kurse für Senioren angeboten. Früher bot das Haus der Senioren auch in Kooperation mit Schülern der Schillerschule regelmäßig jeden Donnerstag eine PC-Hilfe an, die aber mangels Interesse eingestellt wurde. Das ist inzwischen durch eine Handy-, Smartphone- und Computer-Beratung bei Bedarf ersetzt worden. (Anmeldung über Telefon 07461/15104 auch AB oder im Seniorenbüro Telefon 07461/ 99-395; für Mitglieder des Ortsseniorenrates Tuttlingen kostenfrei).

Es gibt eine Kluft

„Es gibt schon zum Teile eine große Kluft zwischen denen, die wirklich viel wissen, und solchen, die überhaupt keine Ahnung haben“, stellt Anita Horn fest. Es gäbe einige Senioren, die sich WhatsApp auf ihr Handy installiert haben, um mit ihren Lieben zu kommunizieren, oder die Online-Banking machen.

„Es gibt aber auch viele Senioren, die überhaupt kein Smartphone und keinen Computer zuhause haben“, so Horn. Oft sei es die Angst, etwas falsch zu machen oder mit der Technik nicht umgehen zu kommen. „Bei manchen ist es auch eine finanzielle Frage“, gibt Horn zu bedenken, „ein Tablet, ein Internet-Zugang und so weiter – das kostet ja.“

„Über die eigentliche Digitalisierung hinaus fühlen sich ältere Leute häufig schon rein sprachlich ausgegrenzt“, stellt Jan Gruß, Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Hochschule Furtwangen beim Projekt Digitaldialog fest. Sie wüssten dann nicht, wovon die Rede ist, wenn ein „Chat“ oder ein „Podcast“ erwähnt werden. Andererseits bekämen Menschen aber auch dann, wenn sie nicht selbst im Internet aktiv ist, über Zeitungen, Fernsehen oder im Bekanntenkreis mit, wenn zum Beispiel über gesellschaftliche Polarisation in den Sozialen Netzwerken berichtet wird.