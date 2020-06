Von IPF- UND JAGST-ZEITUNG

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier wird am Dienstag, 30. Juni, die Firma Varta in Ellwangen besuchen. Mit im Gepäck hat er einen Förderbescheid zum Aufbau einer Batteriezellfertigung, die er im Rahmen seines Besuchs an den Vorstandsvorsitzenden des Batterieherstellers, Herbert Schein, übergeben wird.

Darüber hinaus werden die Wirtschaftsministerin des Landes Baden-Württemberg, Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) sowie ihr bayerischer Amtskollege Hubert Aiwanger (Freie Wähler) vor Ort sein.