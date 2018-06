Der Samstagvormittag ist für die Jugend im Zeichen des sportlichen Wettstreit gestanden: Der Feuerwehr-Nachwuchs hatte die Gelegenheit, die Leistungsspange abzulegen.

„Die Leistungsspange ist sozusagen die Bundesliga der Feuerwehr. Sie bereitet die Jugendlichen auf den aktiven Dienst vor. Wer die Leistungsspange hat, bekommt die Ausbildungszeit zum Truppführer verkürzt“, erklärte Uwe Herrmann, einer der Wertungsrichter und Mitglied der Tuttlinger Feuerwehr. Frank Luckenbach von der Landesjugendfeuerwehr Baden-Württemberg nahm die Leistungsspange ab.

Geleitet wurde der Wettkampf von Andreas Hand, dem stellvertretenden Kreisfeuerwehr-Jugendwart. „Wegen unseres Jubiläums haben wir aus dem Ablegen der Leistungsspange diesmal einen Wettkampf gemacht. Die ersten drei Plätze erhalten einen Pokal“, erklärte Spaichingens Jugendleiter Florian Baal.

Bei strahlendem Sonnenschein ging es um 9 Uhr am Samstag los. Sechs Gruppen waren am Start. Aldingen-Spaichingen mit zwei Gruppen, Trossingen mit einer Gruppe, Frickenhausen-Beuren mit zwei Gruppen und Biberach mit einer Gruppe. Pro Disziplin waren maximal vier Punkte möglich, mindestens zehn Punkte mussten erreicht werden, um zu bestehen.

Bei einem Löschangriff waren drei C-Rohre zu verbinden. In einer Schnelligkeitsübung mussten in einer Schlauchstafette acht C-Rollschläuche in höchstens 75 Sekunden gerade ausgelegt werden. Es gab zudem einen theoretischen und einen sportlichen Teil: So musst beim Kugelstoßen jedes Gruppenmitglied mindestens insgesamt 55 Meter erreichen. Beim Staffellauf waren 1500 Meter Laufstrecke in weniger als vier Minuten und zehn Sekunden zurückzulegen. Jede Gruppe wurde von den Wertungsrichtern zudem nach ihrem Gesamteindruck bewertet. „Wir erwarten ein geordnetes Erscheinungsbild und ein diszipliniertes Auftreten“, so Feuerwehrkommandant Andreas Narr. 17 Wertungsrichter aus dem Kreis nahmen die Stationen ab. Florian Baal lobte die Leistung der Spaichinger Jugend rund um den Event. „Die Versorgung der Sportler und der Zuschauer, sowie das abschließende Aufräumen hat super geklappt“, sagte er.

Den Sieg holten sich beide Gruppen von Spaichingen-Aldingen punktgleich. 2. Platz Trossingen, 3. Platz Frickenhausen, 4. Platz Beu-ren, 5. Platz Biberach (smü)