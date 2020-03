„Die Biene fasziniert mich“

Mit über 50 Interessierten ist der Schnupperabend der Bezirksvereine Spaichingen, Trossingen und Tuttlingen am Freitagabend im Spaichinger Schützenhaus auf großes Resonanz gestoßen. Unsere Mitarbeiterin Herlinde Groß hat Teilnehmer gefragt, was sie dazu bewegt, die Einführungskurse zu besuchen, mit denen die Bezirksvereine angehenden Jungimkern eine Hilfestellung bei der Honigbienenhaltung geben.

Helmut Riess vom Imkerverein Tuttlingen kann an diesem Abend in Spaichingen gleich 23 schriftliche Anmeldungen entgegen nehmen. Die Schulung erfolgt auf Grundlage „guter imkerlicher Praxis“ und entspricht der gängigen Lehrmeinung. Der Kurs wird von erfahrenen Imkern geleitet. Neben einem Theorieteil lernen die Teilnehmer in kleineren Gruppen den Umgang mit den Honigbienen kennen und legen selbst Hand an. Der Kurs besteht aus vier Mal Theorie in Spaichingen und zehn Mal Praxis mit je zwei Stunden bei den einzelnen Vereinen direkt am Bienenvolk.

Die praktizierende Liebe zur Natur, den Tieren und der Umwelt ist bei Markus Kuolt aus Denkingen der Grundgedanke, warum er es mit der Imkerei versuchen möchte. „Dabei fasziniert mich die Biene mit ihrer wunderbaren hochsozialen Gemeinschaftsform mehr als der Ertrag von Honig. Das ist für mich in erster Linie Nebensache; ich würde mich indessen freuen, wenn ich eigenen Honig bekommen könnte“, sagt Kuolt. Dabei habe seine Frau Daniela eine Bienenallergie, sei jedoch immunisiert.

Heike Rothendunger, Tuttlingen, hat zwar noch keine Bienen. Da aber ihre Tochter Hanna im Gymnasium in der Bienen-AG mitarbeitet, hat sie sich entschlossen, zusammen mit ihren beiden Töchtern Hanna und Lena am Einführungskurs zur Bienenhaltung teilzunehmen.

Anders ist es bei Simone Deger aus Rietheim. Sie imkert schon einige Zeit quasi als Hobby in der Rente und besitzt vier Völker. Ihre Kinder freuen sich über den Honig. Da indessen jedes Bienenjahr anders ist und auch Schaden mit sich bringt, möchte sie ihr Wissen vertiefen und erneuern mit dem Kurs.

Die Bienen-AG am Otto-Hahn-Gymnasium betreut zurzeit zwei Bienenvölker auf dem Dach. Eine Kollegin kennt sich zwar aus, doch ihm mache die Bienen-AG ebenfalls Spaß und als Lehrer dieser Schule möchte er tiefer einsteigen und im Kurs die Grundlagen über die Bienenhaltung lernen, gibt Philipp Köpcke, Tuttlingen zur Antwort.

Schon lange hat Daniel Dreher, Nendingen, Interesse an den Bienen und sieht seinem Onkel als Imker öfters zu. Er ist auch Angler und Jäger. „Nun will ich selbst Hand anlegen und mit dem Imkern beginnen, wozu ich viele Informationen in dem Kurs erwarte“, sagt Dreher. Seine Frau meint, dass der „Selbstversorgertrieb“ dabei bestimmt mit eine Rolle spiele.

Erste Informationen vermitteln Helmut Riess, Wurmlingen, und Martin Pauli, Weilheim, bereits an diesem Abend. „Die Betreuung und Versorgung der Honigbienenvölker kann zusammen mit dem Naturerleben eine echte Freudenquelle sein“, so ihr Einstieg. Ganz gleich ob Genießer, Landwirt, Obstbauer oder Mutter Natur – für alle seien Honigbienen wichtig. – Keine Bienen mehr, keine Bestäubung mehr, keine Pflanzen mehr, keine Tiere mehr, keine Menschen mehr. „Rund 80 Prozent der Nutz- und Wildpflanzen werden von den Bienen bestäubt, und jeder dritte Bissen, den wir essen, ist hierauf zurückzuführen“, lautet eine weitere Kernaussage. Bienen spielen eine zentrale Rolle im Erhalt unseres Ökosystems.

Der theoretische Teil an diesem Abend umfasste im Wesentlichen die Biologie, Entwicklung der Brut von Arbeitsbienen, Drohnen und der Königin selbst. Hierbei faszinierten einige Aussagen ganz besonders: So wiegen zehn Bienen zusammen gerade mal ein Gramm; die Biene fliegt in zwei Minuten einen Kilometer und legt somit in ihrem Leben etwa 8000 Kilometer zurück. Ein Kilogramm Honig stellt die Lebensarbeit von 400 Bienen dar und in vier bis sechs Wochen hat sich eine Biene buchstäblich „zu Tode gearbeitet“. Die Winterbiene hat es dagegen bedeutend besser, sie darf fast ein halbes Jahr leben.